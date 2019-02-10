Россиянам начнут возвращать часть денег за покупку электромобиля

Владельцам электромобилей будет предоставлен ряд преимуществ

Власти РФ рассматривают разные варианты стимулирования спроса на электромобили. Одним из предложений является возвращение 10-15% от стоимости покупки владельцу.

Конкретная сумма будет зависеть от характеристик авто: его возраста, объема двигателя и т.д. Государство собирается всеми силами способствовать повышению популярности и спроса на электромобили. Для этого будут разработаны множество федеральных и местных программ.



Одним из предложений является создание специальных бесплатных стоянок исключительно для электромобилей. Также им хотят выделить отдельные полосы на дорогах. Представители власти отмечают, они не забыли и инфраструктуру зарядных станций, которую нужно расположить по всей стране. В этом направлении уже ведется работа, и скоро будут представлены разные проекты реализации этой цели.

Эксперты отмечают, электромобили являются не только экологически безопасными, но и более экономными. Средняя стоимость 1 километра пути у таких машин в 8 раз меньше, чем у бензиновых аналогов. Этот показатель у электромобилей составляет всего 50 копеек. Аналитики уверены, покупатели скоро оценят такую сильную экономию.

Самый дешевый электромобиль в России стоит около 2 млн рублей. Несмотря на это, спрос на такие машины в 2018 году вырос на 51,6%. Аналитики отмечают, эта тенденция не только сохранится, но и усилится.

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