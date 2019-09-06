Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск

Ходатайство поступило в суд, сообщили “Интерфаксу” в суде в пятницу. Собеседника агентства отметил, что Петров объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение.
Также, уточнили в суде, следствие просит о заочном аресте бывшего гендиректора “Рольф” Татьяны Луковецкой и гендиректора кипрской компании “Панабел Лимитед” Георгия Кафкалии.
Татьяна Луковецкая
Петров, Луковецкая, и Кафкалия, по версии следствия, в составе группы с другими соучастниками организовали незаконное перечисление денежных средств, полученных от коммерческой деятельности “Рольфа”, на счета “Панабел Лимитед” с помощью подложного договора купли-продажи у кипрской компании акций “Рольф Эстейт” по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей, которые были перечислены на счет в австрийском банке (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
27 июля в офисы “Рольфа” в Москве и Петербурге пришли с обысками. Позже СК объявил о возбуждении уголовного дела. Из четырех фигурантов дела арестован пока только один – директор департамента развития бизнеса автодилера Анатолий Кайро. Все остальные находится за границей.
Петров ранее заявил “Интерфаксу”, что отрицает причастность к незаконному выводу денег из “Рольфа”.
“Рольф” – крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания занимает 11% рынка по выручке – в 2018 году она составила 229,66 млрд руб., чистая прибыль 6,25 млрд руб. Группа “Рольф” через кипрскую Delance Limited принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) – трасту, действующему в интересах семьи Петрова.
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