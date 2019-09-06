Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск

Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Сентябрь 06 12:51 2019

Следствие ходатайствует о заочном аресте основателя автодилерской компании “Рольф” Сергея Петрова, в отношении которого было ранее возбуждено уголовное дело о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Ходатайство поступило в суд, сообщили “Интерфаксу” в суде в пятницу. Собеседника агентства отметил, что Петров объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение.

Также, уточнили в суде, следствие просит о заочном аресте бывшего гендиректора “Рольф” Татьяны Луковецкой и гендиректора кипрской компании “Панабел Лимитед” Георгия Кафкалии.

Татьяна Луковецкая

Татьяна Луковецкая

Петров, Луковецкая, и Кафкалия, по версии следствия, в составе группы с другими соучастниками организовали незаконное перечисление денежных средств, полученных от коммерческой деятельности “Рольфа”, на счета “Панабел Лимитед” с помощью подложного договора купли-продажи у кипрской компании акций “Рольф Эстейт” по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей, которые были перечислены на счет в австрийском банке (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

27 июля в офисы “Рольфа” в Москве и Петербурге пришли с обысками. Позже СК объявил о возбуждении уголовного дела. Из четырех фигурантов дела арестован пока только один – директор департамента развития бизнеса автодилера Анатолий Кайро. Все остальные находится за границей.

Петров ранее заявил “Интерфаксу”, что отрицает причастность к незаконному выводу денег из “Рольфа”.

“Рольф” – крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания занимает 11% рынка по выручке – в 2018 году она составила 229,66 млрд руб., чистая прибыль 6,25 млрд руб. Группа “Рольф” через кипрскую Delance Limited принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) – трасту, действующему в интересах семьи Петрова.

На тему:

  Article "tagged" as:
РольфСергей ПетровТатьяна Луковецкая
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Гибридный Cayenne выйдет на рынок в конце мая

Гибридный Cayenne выйдет на рынок в конце мая 0

Toyota возвращается в WRC

Toyota возвращается в WRC 0

С января 2018 года в московских автобусах начали демонтировать турникеты

С января 2018 года в московских автобусах начали демонтировать турникеты 3

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.