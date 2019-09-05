Ford Trucks F-MAX на международной выставке COMTANS

Компания Ford Trucks продолжает укреплять позиции на российском рынке

Произведенные на заводе АВТОТОР в Калининграде, новейший флагман – обладатель звания «Международный Грузовик 2019 Года» – Ford Trucks F-MAX, мощный тягач Ford Trucks 1848T и шасси с кран-манипуляторной надстройкой Ford Trucks 1833 – продемонстрированы гостям 15 международной выставки коммерческих автомобилей COMTANS, проходящей в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.

Компания Turbotrucks (часть TH Group) представила экспозицию коммерческих грузовых автомобилей на выставке COMTRANS, презентовав новейший седельный тягач Ford Trucks F-MAX, произведенный на заводе АВТОТОР, и сочетающий в себе новшества, технологичность, а также домашний уют и комфорт для водителя. 500-сильный грузовой автомобиль Ford Trucks F-MAX, оборудованный двигателем Ecotorq объемом 12,7 л. и современной 12-ти ступенчатой автоматизированной трансмиссией ZF Traxon, оснащен кабиной шириной 2,5 метра в которой созданы все условия для выполнения поставленных перед водителем задач. Флагманский тягач F-MAX, благодаря ровному полу с высотой до потолка 2160 мм, невероятно удобен как для работы, так и отдыха: объемные места для хранения, ящики самолетного типа, два спальных места, верхнее из которых складывается на 90 градусов, не затрудняя пребывание внутри тягача, холодильник и два автономных отопителя уже в комплектации автомобиля, производящегося в России. Удобство седельного тягача F-MAX складывается из внимания инженеров Ford Trucks к деталям. Например, для дополнительного комфорта водителей верхняя ступень защищается уплотнительной резинкой в двери не позволяющей влаге и грязи попадать на уличную обувь водителя.

На стенде Ford Trucks, расположенном в зале №14, представлен Ford Trucks 1848T – мощный и надежный седельный тягач для региональных перевозок. Проверенный многими российскими клиентами грузовик, выпускаемый на заводе АВТОТОР, уже пополнил автопарки крупных предприятий России. Он оснащен 480-сильным двигателем Ecotorq и механической 16-ти ступенчатой коробкой передач ZF. В качестве опции седельный тягач 1848T может комплектоваться и автоматизированной трансмиссией Traxon. Сбалансированная по мощности и надежная силовая линия позволяет тягачу успешно решать различные логистические задачи.

Шасси Ford Trucks 1833, представленное в сочетании с дневной кабиной и кран-манипуляторной надстройкой Fassi, в свою очередь – универсальное. Оно может использоваться для монтажа надстроек различного применения: от промтоварных фургонов до мусоровозов, от топливозаправщиков до бортовых платформ. На стенде представлен грузовик с кран-манипуляторной установкой Fassi и бортовой платформой длиной 6200 мм. Широкий ассортимент настроек различных производителей, оптимальный по времени срок исполнения заказа, надежные силовые компоненты Ford Trucks – все это направлено на оптимизацию бизнеса клиентов из различных сфер деятельности.