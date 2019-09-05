Ford Trucks F-MAX на международной выставке COMTANS

Произведенные на заводе АВТОТОР в Калининграде, новейший флагман – обладатель звания «Международный Грузовик 2019 Года» – Ford Trucks F-MAX, мощный тягач Ford Trucks 1848T и шасси с кран-манипуляторной надстройкой Ford Trucks 1833 – продемонстрированы гостям 15 международной выставки коммерческих автомобилей COMTANS, проходящей в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.
Компания Turbotrucks (часть TH Group) представила экспозицию коммерческих грузовых автомобилей на выставке COMTRANS, презентовав новейший седельный тягач Ford Trucks F-MAX, произведенный на заводе АВТОТОР, и сочетающий в себе новшества, технологичность, а также домашний уют и комфорт для водителя. 500-сильный грузовой автомобиль Ford Trucks F-MAX, оборудованный двигателем Ecotorq объемом 12,7 л. и современной 12-ти ступенчатой автоматизированной трансмиссией ZF Traxon, оснащен кабиной шириной 2,5 метра в которой созданы все условия для выполнения поставленных перед водителем задач. Флагманский тягач F-MAX, благодаря ровному полу с высотой до потолка 2160 мм, невероятно удобен как для работы, так и отдыха: объемные места для хранения, ящики самолетного типа, два спальных места, верхнее из которых складывается на 90 градусов, не затрудняя пребывание внутри тягача, холодильник и два автономных отопителя уже в комплектации автомобиля, производящегося в России. Удобство седельного тягача F-MAX складывается из внимания инженеров Ford Trucks к деталям. Например, для дополнительного комфорта водителей верхняя ступень защищается уплотнительной резинкой в двери не позволяющей влаге и грязи попадать на уличную обувь водителя.
На стенде Ford Trucks, расположенном в зале №14, представлен Ford Trucks 1848T – мощный и надежный седельный тягач для региональных перевозок. Проверенный многими российскими клиентами грузовик, выпускаемый на заводе АВТОТОР, уже пополнил автопарки крупных предприятий России. Он оснащен 480-сильным двигателем Ecotorq и механической 16-ти ступенчатой коробкой передач ZF. В качестве опции седельный тягач 1848T может комплектоваться и автоматизированной трансмиссией Traxon. Сбалансированная по мощности и надежная силовая линия позволяет тягачу успешно решать различные логистические задачи.
Шасси Ford Trucks 1833, представленное в сочетании с дневной кабиной и кран-манипуляторной надстройкой Fassi, в свою очередь – универсальное. Оно может использоваться для монтажа надстроек различного применения: от промтоварных фургонов до мусоровозов, от топливозаправщиков до бортовых платформ. На стенде представлен грузовик с кран-манипуляторной установкой Fassi и бортовой платформой длиной 6200 мм. Широкий ассортимент настроек различных производителей, оптимальный по времени срок исполнения заказа, надежные силовые компоненты Ford Trucks – все это направлено на оптимизацию бизнеса клиентов из различных сфер деятельности.
Серхан Турфан: Россия – приоритетная страна для международного развития Ford Trucks. Мы продолжаем свою работу на этом рынке.«Продолжая выстраивание международного бренда Ford Trucks, большое внимание уделяем деятельности на российском рынке. После объявления нового дистрибьютора в России – компании Turbotrucks – Ford Trucks выполнил следующую важную задачу – наладил производство новейшего седельного тягача, обладателя престижного звания «Международный Грузовик Года 2019», на заводе АВТОТОР в Калининграде. С мая 2019 года запущено его производство для российских клиентов. Российский рынок является важнейшим, и мы ставим перед собой амбициозные цели предлагая нашим клиентам всю линейку продукции Ford Trucks – седельные тягачи, грузовики строительной и дорожной серии. Ford Trucks продолжает активно инвестировать в свое развитие в России», – отметил Вице-президент Ford Trucks Серхан Турфан.
Серхан Турфан: Россия – приоритетная страна для международного развития Ford Trucks. Мы продолжаем свою работу на этом рынке.
«Продолжая выстраивание международного бренда Ford Trucks, большое внимание уделяем деятельности на российском рынке. После объявления нового дистрибьютора в России – компании Turbotrucks – Ford Trucks выполнил следующую важную задачу – наладил производство новейшего седельного тягача, обладателя престижного звания «Международный Грузовик Года 2019», на заводе АВТОТОР в Калининграде. С мая 2019 года запущено его производство для российских клиентов. Российский рынок является важнейшим, и мы ставим перед собой амбициозные цели предлагая нашим клиентам всю линейку продукции Ford Trucks – седельные тягачи, грузовики строительной и дорожной серии. Ford Trucks продолжает активно инвестировать в свое развитие в России», – отметил Вице-президент Ford Trucks Серхан Турфан.
C 2014 года www.amsrus.ru
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