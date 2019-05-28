Renault F1 Team вернулась с 9-местом в Гран-при Монако 2019

Renault F1 Team завоевала девятое место и взяла два очка в напряженном Гран-при Монако.

Даниэль отлично стартовал и пробился на пятое место. Он заехал в боксы во время выезда на трассу автомобиля безопасности в самом начале гонки, но на выезде попал в трафик. Сдерживаемый медленным McLaren’ом он потерял драгоценное время, однако вырвавшись, начал быстро приближаться к болиду Haas, отыгрывая по секунде на круге. Это позволило ему подняться на девятое место после добавления штрафных секунд к финишному времени Романа Грожана.

Нико финишировал 14-м после небольшого столкновения с Шарлем Леклером в начале гонки. Пилот Ferrari стартовал с конца, попытался обойти Нико в шпильке Rascasse, но зацепил заднюю часть болида Renault, что привело к проколу заднего правого колеса. Нико заехал в боксы, но потом попал в пробку, вызванную разворотом Williams и Alfa Romeo и более медленными гонщиками, и не смог улучшить своей позиции.

Даниэль начал гонку с 6-го места на шинах Pirelli Soft (красные ободки), совершил пит-стоп на 11-м круге и установил комплект Medium (желтые ободки).

Нико стартовал на шинах Medium, заехал на пит-стоп на 9-м круге и установил комплект Hard (белые ободки).

Нико Хюлькенберг, стартовал 11-м, финишировал 14-м: Сегодня все шло не так. Я неплохо стартовал, не допускал ошибок, но потом я получил прокол после контакта с Шарлем [Леклером]. К счастью, я не врезался в стену, но из-за выезда автомобиля безопасности меня догнали соперники, и с того момента я оказался в конце «паровоза» и не смог пробиться наверх. Трудно с этим смириться, потому что сегодняшний результат не отражает реальных возможностей Renault. На свободной трассе ближе к концу гонки мы показали очень неплохой темп. У болида гораздо более высокий потенциал, чем это показывают результаты. Но, к сожалению, в гонках такое случается, и нам нужно будет по максимуму использовать свои возможности в Канаде.

Даниэль Риккардо, стартовал 6-м, финишировал 9-м: Очень досадная для меня гонка, если честно. Я отлично стартовал, обогнав Кевина [Магнуссена] по внешней траектории, и вышел на пятое место, отлично прошел 1-й поворот. А затем я заехал на пит-стоп во время автомобиля безопасности, и это стало большой ошибкой. Мы определенно могли выступить лучше и добиться более высокого результата, ведь все карты были у нас на руках. Мы, конечно, потеряли очки, но болид был достаточно хорош, хотя мне и не удавалось всегда в полной мере использовать доступную мощность. Мы проанализируем произошедшее и сделаем выводы на будущее.