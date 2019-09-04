Новый Suzuki Jimny ставит рекорды: рост продаж – 694%

Новое поколение внедорожника Suzuki Jimny ожидаемо вызвало ажиотаж среди российских автолюбителей.

Продажи автомобиля стартовали 1 августа и уже к концу месяца составили 127 автомобилей. Рост составил рекордные 694% по сравнению с июлем, когда компания еще продавала внедорожники предыдущего поколения.

Локомотивом продаж Suzuki по-прежнему остается кроссовер Vitara. В августе компания реализовала 374 автомобиля. Всего за восемь месяцев 2019 года 2984 российских покупателя сделали выбор в пользу Vitara. Это на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Кроссовер Suzuki SX4 также демонстрирует уверенные показатели продаж. В августе автомобиль разошелся тиражом в 88 автомобилей.