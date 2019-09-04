Новый Suzuki Jimny ставит рекорды: рост продаж – 694%

Продажи автомобиля стартовали 1 августа и уже к концу месяца составили 127 автомобилей. Рост составил рекордные 694% по сравнению с июлем, когда компания еще продавала внедорожники предыдущего поколения.
Локомотивом продаж Suzuki по-прежнему остается кроссовер Vitara. В августе компания реализовала 374 автомобиля. Всего за восемь месяцев 2019 года 2984 российских покупателя сделали выбор в пользу Vitara. Это на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Кроссовер Suzuki SX4 также демонстрирует уверенные показатели продаж. В августе автомобиль разошелся тиражом в 88 автомобилей.
«Jimny, несомненно, сыграл большую роль в итоговых цифрах августа. Этот автомобиль в России ждали год. Но надо отметить, что наш флагман Vitara по-прежнему востребован среди клиентов. Suzuki – это надежные японские автомобили с рядом уникальных торговых преимуществ. Впереди довольно активный сезон всех экономических процессов, и я уверен, что новые счастливые владельцы найдут свои Jimny, Vitara и SX4», – прокомментировал генеральный директор «СУЗУКИ МОТОР РУС» г-н Такахаси Юта.
C 2014 года www.amsrus.ru
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