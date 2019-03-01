Volkswagen Caddy — лидер по сохранности остаточной стоимости в сегменте MPV

Volkswagen Caddy стала победителем исследования о сохранности остаточной стоимости автомобиля аналитического агентства «АВТОСТАТ»

С трех лет момента покупки модель сохраняет свою первоначальную стоимость на уровне 87,37%. Премией были награждены автомобили, имеющие наилучшую остаточную стоимость в своих сегментах.

Специалисты «АВТОСТАТА» в ежемесячном режиме проводят мониторинг цен на новые легковые автомобили, а также исследуются цены на автомобили с пробегом. При составлении рейтинга были рассчитаны показатели примерно по 2 100 модификациям более чем 60 брендов легковых автомобилей, официально продаваемых на рынке РФ.

Volkswagen Caddy уже который год заслуженно является одним из самых востребованных грузопассажирских автомобилей в своем сегменте. Так, в 2018 году в России клиентам было передано 1 585 автомобилей. Лидером продаж прошлого года стала удлиненная модификация Caddy Maxi, свободно вмещающая 7 пассажиров.

Автомобиль Volkswagen Caddy был оценен экспертами по достоинству. Надёжный, выносливый, универсальный, ему под силу решить самые разнообразные задачи: будь то семейный отдых, поездки за покупками, путешествия с друзьями или рабочие вопросы. Благодаря просторному салону и трансформируемым сиденьям модель легко адаптируется под любые нужды и вмещает до семи человек. Caddy полностью отвечает высоким стандартам комфорта и надежности – он оснащен ABS, комплексом активной безопасности, многофункциональным дисплеем, двухзонным климат-контролем, инфомедиа-системами и системам хранения.