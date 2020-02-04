Украина может лишиться единственного национального производителя грузовиков

Знаменитый КрАЗ из Кременчуга переживает очень тяжелые времена, и просвета не видно. Да и тенденции нехорошие: львовские автобусы ЛАЗ уже давно не выпускаются (и самого завода не существует), запорожские ЗАЗы тоже – Авторевю

Если судить по новостям на сайте предприятия, то поставки идут: в январе в Полтавскую область отправились автокраны, Укрнафта получит партию цистерн, еще было построено несколько цистерн с бескапотной кабиной (эти кабины, которые поставляет Qixing из Китая, напоминают старые МАНы), понемногу выпускаются и армейские автомобили.

Но социально-финансовые известия из Кременчуга неутешительны. Предприятие — банкрот, долги по зарплате сотрудникам составили 19 млн гривен (это 48 млн рублей), задолженность в пенсионный фонд — еще 9,6 млн гривен. Зарплату за сентябрь предприятие выплатило только в начале декабря! Причем в среднем люди получили по три тысячи гривен (7600 рублей) из-за того, что за месяц завод работал всего 12 дней. Недавно мэр Кременчуга упомянул, что КрАЗ функционирует по два дня в неделю.

Сейчас городские власти пытаются отсудить у КрАЗа общежитие-многоэтажку: в здании регулярно отключают электричество и подачу тепла за долги — причем из-за сырости, судя по коллективному письму работников автозавода, в здании поселились блохи. В ноябре отопление отключали даже в заводской поликлинике. Понятно, что в такой ситуации требовать от работников создания качественных автомобилей бессмысленно, но очень плохо и с заказами.

А ведь были и другие времена: завод работал без остановок, одна за другой создавались новые модели и модификации — и с собственным стеклопластиковым капотом, и с различными экзотическими кабинами, включая кабину от модели Renault Kerax.

Но все они либо остались в единичных экземплярах, либо выпускались малыми партиями, а основу гаммы из года в год составляли грузовики все с той же давно устаревшей «носатой» кабиной образца семидесятых: она немногим младше камазовской.

Когда разразился военный конфликт на востоке Украины, одно из местных новостных изданий написало: «Война в Донбассе обеспечила КрАЗ крупнейшим в истории госзаказом». Воодушевленные кразовцы предлагали военным одну модель за другой, включая броневики: их начали делать при помощи компании Streit Group со штаб-квартирой в Арабских Эмиратах, которой владеет эмигрант из России Герман Гуторов. Но эйфория вскоре обернулась разочарованием: активная фаза боевых действий в Донбассе сменилась противостоянием, убыли техники почти не стало — и заказы от ВСУ в целом иссякли.

Минобороны Украины в 2018 году закупило всего 59 КрАЗов, а по состоянию на октябрь 2019-го — ни одного, поскольку приоритет отдается белорусским МАЗам-6317 (их собирает под своей маркой компания Богдан из Черкасс). Как указывают кразовцы, в последнем тендере для Укроборонпрома на сумму 22 млн гривен в открытую указано, что шасси должно быть Минского автозавода.

Даже сам Кременчуг отказывается от своей же техники: в январе город получил по два мусоровоза-cнегоуборщика (и такие гибриды бывают из-за нехватки средств!) — китайские Dayun и белорусские МАЗы, а КрАЗ в тендере вообще не рассматривался из-за банкротства, и его жалобу антимонопольная комиссия отклонила.

Замены в Кременчуге требуют примерно 65 из 80 коммунальных машин, поскольку они работают с восьмидесятых годов прошлого века. Похоже, и с пожарными автомобилями дело обстоит так же: когда несколько лет назад на КрАЗе проводились учения по тушению огня, туда приезжала советская автоцистерна на базе ЗИЛа-130. Забавно, что некоторое время назад кразовцы предлагали “пожарки” под своей маркой — но с кабиной опять же от МАЗа! Что объяснялось просто: пожарным нужна была двухрядная бескапотная кабина, а таковой у завода не оказалось.

Коммунальные МАЗы, поставленные в Кременчуг, оснащены двигателями российского завода ЯМЗ, который находится в санкционном списке Украины (хотя на МАЗах-Богдан стоит китайский Weichai). На вопрос украинских журналистов: «Как же так?» — представители компании-поставщика ответили, что они предлагают не российский продукт, а белорусский, а уж какие там стоят моторы — дело десятое.

МАЗы прекрасно продаются на Украине: по данным агентства Auto-Consulting, марка лидирует с большим отрывом — и за прошлый год было реализовано более 800 таких машин. Сам же КрАЗ продал за прошлый год на украинском рынке всего 193 грузовика против 259 в 2018-м. Дошло до того, что, заприметив на улицах своего города партию новых КрАЗов, местные журналисты публикуют заметку об этом событии c риторическим вопросом: куда, мол, отправилась техника?

В недавней беседе с журналистами директор завода Роман Черняк жаловался на коррупцию: тендеры прописываются под других поставщиков и с явно завышенными суммами.

«На украинском рынке царит хаос, коррупция, беспредел… С военными заказами нет понимания… Поэтому мы делаем акцент на западный и другие рынки: у нас есть сборочный проект в Нигерии — так планируем выкручиваться и работать».

Черняк погорячился: Западу примитивные КрАЗы, тем более с кабиной, дизайн которой сворован у МАНа, даром не нужны. Но спасут ли украинский грузовой автопром нигерийцы?