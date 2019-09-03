Большие осенние скидки и акции от SKODA

С наступлением осени ŠKODA AUTO Россия предлагает клиентам привлекательные условия на покупку автомобилей марки

Только по 30 сентября будущие владельцы сэкономят до 215 000 рублей, приобретая SUPERB, до 206 500 рублей, покупая KODIAQ, а выгода на модели OCTAVIA и RAPID составит до 162 400 и 128 100 рублей соответственно. Для всего модельного ряда действуют привлекательные условия по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Также по-прежнему актуальна программа Утилизация/Трейд-ин, участники которой могут получить выгоду до 130 000 рублей, в зависимости от сдаваемого автомобиля.

До 30 сентября ŠKODA порадует своих клиентов привлекательными предложениями на покупку автомобилей марки. Покупатели семейного внедорожника KODIAQ получат приятную выгоду до 206 500 рублей, а будущие владельцы SUPERB – до 215 000 рублей. При приобретении бестселлера бренда OCTAVIA и компактного лифтбека RAPID экономия составит до 162 400 рублей и до 128 100 рублей соответственно.

В сентябре для покупателей ŠKODA продолжают действовать выгодные проценты по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Для SUPERB и KODIAQ минимальная ставка останется прежней – от 8,9% и 6,9% соответственно, а первоначальный взнос для обеих моделей составит от 15%. Для RAPID и OCTAVIA предусмотрена сниженная ставка от 3% при первоначальном взносе от 50%. Кроме того, при покупке моделей OCTAVIA и KODIAQ действует акция с тарифом по страхованию КАСКО 3%.

Участников программы Утилизация/Трейд-ин в этом месяце также ждут приятные условия. Сдавая собственный автомобиль в трейд-ин или по программе утилизации, клиенты получат выгоду до 130 000 рублей. Предложение действует для всего модельного ряда ŠKODA 2019 года выпуска.