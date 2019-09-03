Большие осенние скидки и акции от SKODA

Только по 30 сентября будущие владельцы сэкономят до 215 000 рублей, приобретая SUPERB, до 206 500 рублей, покупая KODIAQ, а выгода на модели OCTAVIA и RAPID составит до 162 400 и 128 100 рублей соответственно. Для всего модельного ряда действуют привлекательные условия по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Также по-прежнему актуальна программа Утилизация/Трейд-ин, участники которой могут получить выгоду до 130 000 рублей, в зависимости от сдаваемого автомобиля.
До 30 сентября ŠKODA порадует своих клиентов привлекательными предложениями на покупку автомобилей марки. Покупатели семейного внедорожника KODIAQ получат приятную выгоду до 206 500 рублей, а будущие владельцы SUPERB – до 215 000 рублей. При приобретении бестселлера бренда OCTAVIA и компактного лифтбека RAPID экономия составит до 162 400 рублей и до 128 100 рублей соответственно.
В сентябре для покупателей ŠKODA продолжают действовать выгодные проценты по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Для SUPERB и KODIAQ минимальная ставка останется прежней – от 8,9% и 6,9% соответственно, а первоначальный взнос для обеих моделей составит от 15%. Для RAPID и OCTAVIA предусмотрена сниженная ставка от 3% при первоначальном взносе от 50%. Кроме того, при покупке моделей OCTAVIA и KODIAQ действует акция с тарифом по страхованию КАСКО 3%.
Участников программы Утилизация/Трейд-ин в этом месяце также ждут приятные условия. Сдавая собственный автомобиль в трейд-ин или по программе утилизации, клиенты получат выгоду до 130 000 рублей. Предложение действует для всего модельного ряда ŠKODA 2019 года выпуска.
C 2014 года www.amsrus.ru
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