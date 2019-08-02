Продажи нового Suzuki Jimny в России стартовали

«Сохранение рамной конструкции и внедорожных качеств, более современное внутреннее оснащение автомобиля и, конечно, внешний вид» – ключевые обновления в Suzuki Jimny по мнению Ирины Зеленцовой операционного директора «Сузуки Мотор Рус».

Комплектации две: GL и GLX.

Suzuki All-New Jimny GL

Электропривод регулировок боковых зеркал заднего вида, управление системой hands-free и аудиосистемой на рулевом колесе, электростеклоподъемники, обогрев заднего стекла, фронтальные подушки безопасности, крепления ISOFIX на заднем ряду сидений, травмобезопасным педальный узел и балки безопасности в передних дверях.

Для автомобиля доступны:

ABS и ESP;

Hill-Hold (помощь при старте на подъеме);

HDC (помощь при спуске с горы);

TPMS (мониторинг давления в шинах);

Brake Assist (помощь при экстренном торможении);

ЭРА-ГЛОНАСС.

Suzuki All-New Jimny GLX

Комплектация включает в себя также передние светодиодные LED фары прожекторного типа с автоматическим корректором и омывателями, черные окрашенные боковые зеркала с обогревом, климат-контроль, мультимедийную систему с возможностью подключения смартфона, навигационную систему и Bluetooth, круиз-контроль, ручку рычага коробки передач с отделкой под рояльный лак, розетку 12В на центральной консоли и в багажном отделении, органайзер багажного отделения.

«Мы привезли первую партию примерно две недели назад. И она поступила ко всем дилерам сети – от Калининграда до Сахалина. Вторая партия сейчас находится во Владивостоке и ожидает своей отправки по ЖД так же дилерам и соответственно клиентам. В совокупности это получится половина квоты, которую мы хотим продать в этом году, а это 600 автомобилей» – Ирина Зеленцова.

Двигатель

Новый бензиновый (Аи-95, но вроде как, и от Аи-92 ничего плохого не случится) К15В (хотя всему семейству двигателей «K» уже больше 10 лет) объемом 1,5 литра вместо старого 1.3 (85 л.с., 110 Нм). Мощность мотора составляет 102 лошадиные силы при крутящем моменте в 130 Нм.

Рабочий объем увеличился, габариты мотора по сумме измерений уменьшились. Мотор стал на 15% легче, а потребление топлива стало скромнее – меньше 7 л/100 км. Дизельного двигателя нет ни на одном рынке. Максимальная скорость: механика 145 км/ч и автомат 140 км/ч.

«Если говорить о соотношении объемов продаж старого Suzuki Jimny и нового, то здесь мы ставим перед собой планы по удвоению этих показателей. В прошлом мы продавали в месяц от 30 до 50 автомобилей, в зависимости от года, от сезона. Сейчас мы хотим выйти на 100 автомобилей в месяц уже в следующем году. Нашим основным ограничением на данный момент являются квоты поставки и тот, повышенный спрос, который есть в Европе и Азии. Поскольку поставки идут с одного завода, а в Европе уже год продается автомобиль и интерес к нему не угасает, соответственно, каждая страна имеет определенный дефицит. Мы тоже упремся в те квоты, которые нам выделит производитель для продаж в России, но пока мы остановимся на цифре: 1000-1200 автомобилей в следующем году» – Ирина Зеленцова, операционный директор «Сузуки Мотор Рус».

Коробка переключения передач

Классическая 5 ст. механика или обновленный 4 ст. автомат Aisin.

В автомобиле сохранилась лонжеронная рама лестничного типа с дополнительными усилителями и поперечинами (жестче предыдущей в 1,5 раза), зависимая подвеска, а также подключаемый полный привод. Колесная база прежняя: 2250 мм. Мосты стали шире, и колея увеличена на 40 мм: до 1395 мм спереди и 1405 мм сзади. По ощущениям посадки в салоне – он стал немного шире. Руль регулируется по высоте в отличии от передних сидений. За счет багажного отделения выросло расстояние между рядами на 40 мм. Максимальный объем багажника со сложенным задним рядом вырос: 830 л. вместо 816 л.

Jimny удлинился на 50 мм (до 3645 мм +кожух запаски и 3480 мм -кожух запаски), в ширину вырос на 45 мм (до 1645 мм), высота: + 20 мм (до 1725 мм).

В новом поколении Suzuki Jimny доступна интеллектуальная система полного привода AllGRIP PRO. Особенностью этой системы является наличие раздаточной коробки с возможностью подключения пониженной передачи, которая увеличивает крутящий момент двигателя.

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Подключаемый полный привод Jimny может работать в трех конфигурациях: 2Н, 4Н и 4L. Автомобиль обладает выдающейся геометрией. Угол въезда составляет 37 градусов, съезда – 49, угол продольной проходимости равен 28 градусам. Радиус разворота внедорожника составляет 4,9 м, дорожный просвет равен 210 мм вместо 190 в предыдущей модели.

Для четвертого поколения Jimny доступны 3 двухцветные комбинации окраски кузова:

Kinetic Yellow + Bluish Black Pearl (ярко-желтый с черной крышей) + 31 тыс. руб.;

Brisk Blue Metallic + Bluish Black Pearl (ярко-голубой «металлик» с черной крышей) + 31 тыс. руб.;

Chiffon Ivory Metallic + Bluish Black Pearl (слоновая кость «металлик» с черной крышей) + 31 тыс. руб.

А также 5 цветов в однотонном исполнении:

Jungle Green (темно-зеленый) + 17 тыс. руб.;

Bluish Black Pearl (черный) + 17 тыс. руб.;

Medium Gray (серый) + 17 тыс. руб.;

Silky Silver Metallic (серебристый «металлик») + 17 тыс. руб.;

Superior White (белый).

«Мы все понимаем, что вот он старый Suzuki Jimny, вот он новый – это разные автомобили с точки зрения дизайна и с точки зрения инженерных решений, но с сохранением той уникальной особенности, которая есть у Джимни, с сохранением тех особенностей, которые делают его легендой для бренда. – сообщила Ирина Зеленцова: По отзывам инженеров у нового Jimny изменилась управляемость. Повысилась комфортность и в принципе автомобиль другой и по эргономике, и по управлению».

Производство Suzuki All-New Jimny налажено на заводе KOSAI в Японии, в городе Косай (Сидзуока). Позднее производство поступающих в Россию Jimny будет частично перенесено в Венгрию.

Стоит отметить, что европейские комплектации Jimny более насыщены – 6 подушек безопасности, более богатый набор электронных водительских ассистентов включая Suzuki Safety Support. В Европе удорожание комплектаций не останавливает спрос.

На токийском автосалоне в 2019 году покажут Suzuki Jimny Pickup. В планах его поставок в Россию нет.

Цены

От 1 359 000 до 1 569 000 рублей (с учетом возможной покраски ровно – 1,6 млн. руб.).