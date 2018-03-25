«АВТО ГОДА» — Мастер-класс на народной марке 11 Организаторы голосования пригласили участников голосования из разных городов на драйвовый зимний мастер-класс.

17 февраля в Подмосковье прошло одно из самых интересных событий в зимней автомобильной жизни. Вслед за подведением итогов конкурса «АВТО ГОДА» организаторы голосования пригласили участников голосования из разных городов на драйвовый зимний мастер-класс. Партнером выступил любимый бренд россиян — Lada.

В 10 утра на парковке подмосковного центра отдыха X-Land царило оживление. Бросалось в глаза большое количество людей в красных куртках — фирменной одежде мероприятия. На площадке в окружении баннеров и снегоходов стояли самые современные автомобили Lada — 2 штуки Vesta, 3 Vesta SW Cross, 4 Vesta в комплектации Exclusive и XRAY. Среди них были машины с AMT и MT, но автомобиль для мастер-класса определяла жеребьевка. Для меня им стал Vesta SW Cross с механической коробкой.

Перед соревнованиями организаторы разыграли среди самых активных участников голосования «АВТО ГОДА» 10 путевок на мастер-класс. Состав получился представительным и пестрым — Краснодар, Орел, Ставрополь и множество других славных городов. По числу победителей было сформировано 10 команд. В каждую помимо участника голосования вошло по два журналиста. Капитаном моей команды оказался уфимец Олег Ганеев.

В качестве первого задания мы придумали название для команды. В честь Олега было выбрано имя «Уфимские бродяги», но наш креатив оказался еще не самым забавным. Обнаружились команды с названиями «Все наладится», «Медведи», «Салют» и «Арбуз». Помимо названия, каждая команда должна была придумать девиз. Мы спросили Олега, чем знаменита Уфа, и девиз был готов — «За мед и нефть!».

Сразу стало ясно, что коллеги всерьез нацелились на победу — главным призом был комплект шин Continental. По поводу возможности его заполучить я как-то сразу засомневался, а вот выигрыш в виде смартфона Xiaomi казался вполне реальным.

Участников ждала настоящая зимняя погода. Мороз и солнце, но накануне шел снег, и мои надежды на ледяной трек не оправдались. Тем более что на первое задание мы отправились на снегоходах. С удовольствием вспомнив основы управления этим харизматичным транспортом, мы прибыли на импровизированное стрельбище на лесной поляне. Стрелять нужно было из лука, который я держал в руках за последние пятнадцать лет только один раз. Результат вполне соответствовал подготовке. Если бы не коллеги по команде, задание было бы провалено.

Следующее задание называлось «В тесноте, да не в обиде». Здесь нужно было за ограниченное время развернуться на очень небольшом круглом пятачке, ограниченном вешками. Не попробовав, никогда не узнаешь, как это делается. Оказывается, в ограниченном пространстве лучше всего двигаться взад и вперед, попеременно, буквально на несколько сантиметров, чтобы автомобиль все время находился в самом центре.

Следующее задание называлось «Дорога на дачу». Вопреки первой ассоциации разрушать подвеску на кочках и ледяных торосах не пришлось. Нам предстояло упаковать в автомобиль максимальное количество габаритного груза в виде коробок разной величины. Несмотря на кажущуюся простоту, задание оказалось одним из самых трудных. Приступая, каждый из нас думал: «Я делал это сотни раз. Что может быть проще, чем завалить доверху универсал, который для этого прямо таки создан?» Однако бравада быстро прошла, когда выяснилось, что для погрузки коробок требуется не меньше интеллекта, чем при игре в шахматы. Мять коробки запрещалось — эта оплошность вела к штрафу. К тому же, необходимо было оставить место для водителя и одного пассажира, да еще и класть коробки так, чтобы водитель мог смотреть в правое зеркало заднего вида. В общем, думаю, мы справились с заданием процентов на шестьдесят.

Следующим испытанием снова стала стрельба, но не из лука, а из более знакомой пневматической винтовки. Здесь мы были на высоте. Капитан волновался, да к тому же, не взял очки, поэтому пару раз промазал. Мы же с коллегой выбили по десять из десяти, притом коллега оказался стрелком экстра-класса. Он попал в мишень размером с двухрублевую монету, которая принесла максимальное количество очков.

Наконец дошла очередь и до подвигов с участием автомобиля. Необходимо было проехать огороженную вешками трассу, собирая с вершин вешек теннисные мячи. Проехать нужно было не просто так, а выполнив ряд упражнений в виде змейки, разворота на 180 градусов в ограниченном пространстве и заезда в тесный гараж. Чтобы собрать мячи, нужно было подъезжать к вешкам на расстояние вытянутой руки. Заездов было два, и второй оказался куда сложнее первого. Дело в том, что по условиям рулить должен был пассажир, а переключать передачи и давить на педали — водитель. Я помогал маневрам коллег снаружи, следя, чтобы они не сбивали вешки бампером. Какой же это был восторг, когда выяснилось, что второй заезд ребята выполнили быстрее первого! Как оказалось, помог опыт Олега в управлении праворульной машиной.

Один из тестов был предложен партнером мероприятия компанией Husqvarna. Когда мы только появились на площадке, там происходило дивное действо — представитель Husqvarna демонстрировал фигурное катание на снегоуборочной машине. Это было восхитительно, но сразу стало ясно, что здесь от нас потребуется ювелирное обращение с техникой. Задание казалось простым — облачиться в экипировку и отпилить от сухого отрезка бруса кусок толщиной от 2 до 5 сантиметров. Задача осложнялась тем, что соревнование с другой командой было очным, в формате эстафеты, а за любое нарушение техники безопасности полагался штраф. Кто-то из наших забыл надвинуть очки, а я долго возился с запуском бензопилы, в результате мы проиграли.

Впрочем, философский подход спас троих взрослых людей от расстройства. Подобно геромя «Трое в лодке», все мы воспринимали соревнования как прекрасный повод пообщаться и с удовольствием провести время. Правда, благодушие все-таки сыграло с нами злую шутку, так как на последнее задание — квест по окрестностям Дмитрова — у нас времени осталось мало. Двигаясь уже на Lada XRAY, мы должны были отыскать на контрольных точках буквы, из которых складывалась фраза. Найдя порядка 50 процентов букв, мы завершили испытание, так как время истекло. Однако это не привело к фиаско — заполнив пробелы при помощи интуиции, мы сложили разрозненные куски и угадали заветную фразу!

На финише нами овладела усталость, смешанная с удовлетворением. Несмотря на все ошибки, мы понимали, что результат будет не худшим. Так оно и оказалось. Мы не заняли призовых мест и не получили в подарок комплекты премиальных шин Continental, но были четвертыми из десяти, и это крайне неплохо для людей, впервые познакомившихся и не имевших опыта взаимодействия. А главное, философское отношение к жизни нам не изменило. Само по себе хорошо организованное мероприятие в замечательном уголке Подмосковья, в прекрасный зимний день — гораздо важнее победы.