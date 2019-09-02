В России ждут новый Pajero Sport – что мы ждем? Что увидим в нем нового?

Илья Никоноров, Директор по маркетингу и PR “ММС Рус”
Илья Никоноров, директор по маркетингу и PR ООО «MMC Рус»: Да, 25 июля презентовали обновленный Pajero Sport в Тайланде. Безусловно он будет доступен в России – это вопрос только времени.
Тайланд – его родина и ключевой рынок сбыта, поэтому, в первую очередь, завод работает на обеспечение внутреннего рынка. Последовательно будут подключаться страны, которые обеспечивают большой спрос на эту модель. Это Индонезия, Австралия и другие Юго-Азиатские страны.
До нас он дойдет в следующем году. Задержка связана с нашим локальным производством в Калуге – нужно время для переналадки производственной линии завода на обновленный автомобиль.
В нем, кстати, очень много изменений. В этот раз не совсем традиционно для Mitsubishi: обычно обновление ограничивалось изменениями с упором либо на внутреннюю часть, либо на внешнюю. Сейчас получилось сбалансировано – изменения и внешние, и внутренние.
В целом в Mitsubishi смогли прислушаться к воззванию потребителей и в России в том числе.
Если мы зайдем к автомобилю с кормы, то его задние фонари стали чуть меньше. Вот эти, так скажем, «кровавые слезы», за которые многие журналисты и пользователи пеняли Pajero Sport стали теперь сильно короче. Они по-прежнему узнаваемы, это для нас плюс, но они стали короче.
Появился более выраженный задний бампер. Это было нужно – у текущего поколения задняя часть плоская и если, какое-то повреждение или ДТП то сразу же страдает задняя дверь. И вот теперь появился более выраженный задний бампер.
Mitsubishi Pajero Sport 2015 года после ДТП. Как видите задняя дверь пострадала сильнее бампера.
Mitsubishi Pajero Sport 2019. Тайская версия.
Преобразилась передняя часть. Она поменялась полностью. Новый бампер, новая оптика, новые светодиодные огни, противотуманки и даже новый капот и новые крылья.
Дизайн разрабатывался по примеру Mitsubishi L200. Например, кромка капота поднята относительно текущего поколения на 4 сантиметра так же, как у Mitsubishi L200.
То есть, теперь это не «зубилообразная» история, с точки зрения дизайна. Передняя часть стала более вертикальной, более мужественной, брутальной. Дизайн Dynamic shield – Паджеро Спорт ушел от гламурного, городского эстета в большую брутальность.
Изменения в передней части автомобиля принесли и практическую пользу: ПТФ стали гораздо выше, чем на текущем поколении. Соответственно меньше шансов их повредить камнями, заляпать грязью или снегом. В повседневной эксплуатации это более удобно – противотуманки забрызгиваются не так быстро, поскольку они элементарно находятся выше.
В новом Mitsubishi Pajero Sport обновился не только внешний вид, но и интерьер. В центральную консоль интегрирован обновленный 8-дюймовый дисплей, а открытием и закрытием крышки багажника теперь можно будет управлять со смартфона.
Как видим в Таиланде есть версия с ACC и системой LDW
Розетка на 220V на втором ряду
Илья Никоноров, MMC Рус: Но, конечно, сегодня анонсировать все нововведения рано – российская версия еще не утверждена – что-то может добавиться, что-то за ненадобностью уберем. Мы, традиционно аккумулируем все жалобы и пожелания пользователей, журналистов и блогеров. Про отопление мы помним. Давайте подождем адаптацию автомобиля под наш рынок?
Илья Никоноров, MMC Рус: Я не инженер, сложно сказать куда пойдет её эволюция. На мой взгляд, почему она себя зарекомендовала хорошо и пользуется спросом уже многие годы?
Во-первых, это универсальность – во время движения на заднем приводе, на скорости до 100 км/ч ты можешь переключиться на полный привод. Во-вторых, широкий диапазон эксплуатации.
Плюс у тебя есть возможность заблокировать центральный и задний дифференциал. Ну и – понижающий ряд. Это в сумме серьезный внедорожный арсенал.
Вообще текущий SuperSelect фактически можно назвать уже третьим поколением. В нем появились различные режимы работы антипробуксовочной системы. Ты можешь выбирать – двигаться по снегу, по гравию и т. д.
Инженеры Mitsubishi ушли от реализации предыдущего поколения Pajero Sport, когда надо было переключать селектор трансмиссии фактически механическим образом, сейчас это делает электроника и сервоприводы. Это более комфортный режим эксплуатации.
Сегодня кондиция трансмиссии заканчивается в этой точке, а вот куда шагнет инженерная мысль – увидим.
Илья Никоноров, MMC Рус: На данный момент таких планов нет и сейчас автомобиль оснащен всеми необходимыми на мой взгляд системами: SuperSelect с диапазоном определенных возможностей и блокировок, плюс системы помощи при подъеме и спуске в горах. Оптимальный набор электронных помощников есть. Упрощать, как мне кажется, нет необходимости.
Илья Никоноров, MMC Рус: Если мы говорим о переходе от Mitsubishi Pajero Sport 2 к третьему поколению, то тут случился достаточно качественный скачок, в целом, в самом автомобиле. Он же превратился из сельского пацана, гряземеса-колхозника в более интеллигентного городского жителя, как минимум, внешне.
Стал более комфортным, он стал выглядеть не только как офф-роуд кар, но и, как автомобиль для города – достаточно стильно и привлекательно. Он получил большую мультифункциональность и это в целом позволило нам увеличить аудиторию.
Несмотря на то, что автомобильный рынок России за последние годы сильно сократился эта трансформация позволяет нам продавать от 8 до 10 тыс. Mitsubishi Pajero Sport в год. Так же, как это и было в 2012-14 годах, до кризиса, когда рынок был в ощутимо больше. То есть в абсолютных цифрах мы сохранили такие же показатели продаж.
Мы безусловно потеряли каких-то консервативных клиентов, которые не увидели в новом поколении Mitsubishi Pajero Sport такого боевого, внедорожного товарища, как раньше, но мы все же смогли показать этот автомобиль с другой стороны совершенно новым людям ставшим нашими клиентами.
В целом мы приобрели и расширили нашу аудиторию с этим автомобилем сохранив его каноническое качество – рамного внедорожника.
Илья Никоноров, MMC Рус: У нас, в Mitsubishi на протяжении последних нескольких лет идет достаточно серьезный крен от пассажирских автомобилей в сторону внедорожного сегмента: кроссоверов и внедорожников (SUV).
Сейчас доля внедорожников близится к 50%. Этот тренд в целом благоприятствует не только Pajero Sport но и нашему бренду в целом, поскольку мы сейчас занимаемся исключительно кроссоверами и внедорожниками.
Это первый момент – такой общий тренд: люди хотят ездить на автомобилях повыше, с большим дорожным просветом, полным приводом, потому что у нас климатические условия никто не отменял. Это как общий тренд. Pajero Sport при всем этом рамный, есть дизель и есть отличная полноприводная трансмиссия SuperSelect, которая себя зарекомендовала уже очень давно и любителям внедорожников не надо рассказывать, что это такое.
Соответственно я полагаю, что если не смотреть на общий тренд, а смотреть на автомобиль, то это три основные черты, которые выделяют автомобиль.
Потому что в сегменте больших внедорожников, настоящих проходимцев становится все меньше и меньше.
Автомобильные бренды уходят в сторону кроссоверов, потому что это дешевле и эффективнее. Рамных автомобилей становится все меньше и меньше, а для многих наших соотечественников рамный автомобиль это = надежный и проходимый. Соответственно поэтому спрос на эти автомобили остается стабильным с тенденцией к росту.
Илья Никоноров, MMC Рус: Я полагаю, что в ближайшем будущем нет, потому что Pajero Sport родной брат Mitsubishi L200. Хорошо это или плохо, но одним из основных рынков сбыта Mitsubishi является Юго-восточная Азия, то Pajero Sport и L200 мы будем еще лицезреть достаточно долго.
Как раз эти автомобили именно в этих странах пользуются огромной популярностью. К этому списку можно добавить Россию, Австралию, потому что это основные рынки сбыта. Россия с точки зрения продаж Pajero Sport для Mitsubishi является по объему четвертым рынком. Первые три – Индонезия, Таиланд, Австралия.
Илья Никоноров, MMC Рус: Нет. Мы совсем разные. И, отчасти, это обусловлено, как раз географией. Там ближе к экватору, постоянно теплый климат, а у нас он крайне нестабилен. От этого потребители и их требования к автомобилю очень сильно разнятся.
Именно по этой причине 80% продаж Mitsubishi Pajero Sport в Тайланде и Индонезии приходится на моноприводные автомобили. Моноприводный Pajero Sport в России представить абсолютно немыслимо. Сразу у жителя средней полосы возникает вопрос – а зачем такой автомобиль только на заднем приводе?
В Юго-Восточной Азии это абсолютно нормально. Там нет непролазных грязюк и Pajero Sport является таким-же флагманским автомобилем-внедорожником, даже когда тебе полный привод, в принципе не нужен. Там не выпадает снег за ночь по 40 сантиметров, там нет гололеда.
Но там есть не очень развитая дорожная сеть, когда тебе нужна геометрия автомобиля, а полным приводом многие запросто готовы жертвовать. В России мы бережем нашего клиента и даже не думаем о возможности предложения моноприводной версии.
Илья Никоноров, MMC Рус: Я думаю, разный. Если смотреть на уровень жизни, на ВВП – отличия заметные. Автомобиль — это же лакмусовая бумажка твоего социального статуса, как ни крути. В этом плане наши пользователи…
Илья Никоноров, MMC Рус: Кто покупает Pajero Sport – состоятельные, уважаемые люди и там тоже…
Илья Никоноров, MMC Рус: Нет, нет. Он там менее утилитарный и воспринимается даже как более премиальный чем здесь. Именно по той причине, что там нет полного привода. Диапазон его эксплуатации сильно отличается от диапазона его эксплуатации здесь в России.
Там его используют и для загородной жизни и города. Для бизнеса используют пикапы. В тех странах 20-30% рынка это пикапы, которые собираются локально. Это совершенно разные, преимущественно японские бренды.
У нас это примерно похожая ситуация, за исключением того, что Pajero Sport в некоторых регионах является жизненной необходимостью для рядового перемещения из точки А в точку Б.
Илья Никоноров, MMC Рус: В текущей, не сильно благоприятной рыночной ситуации все немного обеспокоены тем, в какую сторону продолжит развитие наш автомобильный рынок.
В начале года в России поменялась ставка НДС. Все компании отобразили эти изменения в своих ценниках, что логично повлияло на спрос. В целом мы сейчас видим, что рынок находится сейчас в таком, не очень бодром состоянии, показывая негативную динамику.
В этом году неплохо было бы, как минимум, сохранить по абсолютным значениям наши продажи на прошлогоднем уровне.
Илья Никоноров, MMC Рус: Неожиданностей быть не должно – сейчас мы стараемся расширить линейку комплектаций по некоторым моделям. Запустили семиместный Mitsubishi Outlander.
У Outlander – локомотива наших продаж появился бежевый салон. Готовим на осень специальную ограниченную серию Pajero Sport. В начале следующего года ждем обновленный Mitsubishi ASX, ну и регулярно обновляем текущую линейку.
Максим Черкашин – Главный редактор Ufocar.ru и Илья Никоноров – Директор по маркетингу и PR “ММС Рус”
Основатель и CEO AMSRUS LLC
ждем что уже поймут, что если дороже УАЗа на 100-200 тысяч, то нахрен не надо.
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