В России ждут новый Pajero Sport – что мы ждем? Что увидим в нем нового?

Представительство Mitsubishi в России удачно завершило выход из затяжного экономического пике, можно считать, еще в прошлом году.

В 2019-ом в Россию приехал новый, возмужавший красавец L200, в пути Pajero Sport. Вырос Outlander, внедрение концепт дизайна Dynamic Shield одобрило подавляющее большинство. А что в этом году, что происходит сейчас в компании, какие планы скрывают от потребителей, каким приедет к нам флагман – новый Спорт, какие финансовые прогнозы по текущему году – задаем вопросы Илье Никонорову, директору по маркетингу и PR ООО «MMC Рус».

А. Буряк: В России ждут новый Pajero Sport – что мы ждем? Что увидим нового?

Илья Никоноров, директор по маркетингу и PR ООО «MMC Рус»: Да, 25 июля презентовали обновленный Pajero Sport в Тайланде. Безусловно он будет доступен в России – это вопрос только времени.

Тайланд – его родина и ключевой рынок сбыта, поэтому, в первую очередь, завод работает на обеспечение внутреннего рынка. Последовательно будут подключаться страны, которые обеспечивают большой спрос на эту модель. Это Индонезия, Австралия и другие Юго-Азиатские страны.

До нас он дойдет в следующем году. Задержка связана с нашим локальным производством в Калуге – нужно время для переналадки производственной линии завода на обновленный автомобиль.

В нем, кстати, очень много изменений. В этот раз не совсем традиционно для Mitsubishi: обычно обновление ограничивалось изменениями с упором либо на внутреннюю часть, либо на внешнюю. Сейчас получилось сбалансировано – изменения и внешние, и внутренние.

В целом в Mitsubishi смогли прислушаться к воззванию потребителей и в России в том числе.

Если мы зайдем к автомобилю с кормы, то его задние фонари стали чуть меньше. Вот эти, так скажем, «кровавые слезы», за которые многие журналисты и пользователи пеняли Pajero Sport стали теперь сильно короче. Они по-прежнему узнаваемы, это для нас плюс, но они стали короче.

Появился более выраженный задний бампер. Это было нужно – у текущего поколения задняя часть плоская и если, какое-то повреждение или ДТП то сразу же страдает задняя дверь. И вот теперь появился более выраженный задний бампер.

Преобразилась передняя часть. Она поменялась полностью. Новый бампер, новая оптика, новые светодиодные огни, противотуманки и даже новый капот и новые крылья.

Дизайн разрабатывался по примеру Mitsubishi L200. Например, кромка капота поднята относительно текущего поколения на 4 сантиметра так же, как у Mitsubishi L200.

То есть, теперь это не «зубилообразная» история, с точки зрения дизайна. Передняя часть стала более вертикальной, более мужественной, брутальной. Дизайн Dynamic shield – Паджеро Спорт ушел от гламурного, городского эстета в большую брутальность.

Изменения в передней части автомобиля принесли и практическую пользу: ПТФ стали гораздо выше, чем на текущем поколении. Соответственно меньше шансов их повредить камнями, заляпать грязью или снегом. В повседневной эксплуатации это более удобно – противотуманки забрызгиваются не так быстро, поскольку они элементарно находятся выше.

В новом Mitsubishi Pajero Sport обновился не только внешний вид, но и интерьер. В центральную консоль интегрирован обновленный 8-дюймовый дисплей, а открытием и закрытием крышки багажника теперь можно будет управлять со смартфона.

А. Буряк: А отопление лобового стекла?

Илья Никоноров, MMC Рус: Но, конечно, сегодня анонсировать все нововведения рано – российская версия еще не утверждена – что-то может добавиться, что-то за ненадобностью уберем. Мы, традиционно аккумулируем все жалобы и пожелания пользователей, журналистов и блогеров. Про отопление мы помним. Давайте подождем адаптацию автомобиля под наш рынок?

А. Буряк: Трансмиссия – безусловная изюминка семейства Mitsubishi L200 и Pajero Sport, но ничего не стоит на месте и всё всегда требует обновления. А они не всегда бывают однозначными. – не ухудшат ли её? Какое будущее у, уже ставшей легендарной, трансмиссии SuperSelect?

Илья Никоноров, MMC Рус: Я не инженер, сложно сказать куда пойдет её эволюция. На мой взгляд, почему она себя зарекомендовала хорошо и пользуется спросом уже многие годы?

Во-первых, это универсальность – во время движения на заднем приводе, на скорости до 100 км/ч ты можешь переключиться на полный привод. Во-вторых, широкий диапазон эксплуатации.

Плюс у тебя есть возможность заблокировать центральный и задний дифференциал. Ну и – понижающий ряд. Это в сумме серьезный внедорожный арсенал.

Вообще текущий SuperSelect фактически можно назвать уже третьим поколением. В нем появились различные режимы работы антипробуксовочной системы. Ты можешь выбирать – двигаться по снегу, по гравию и т. д.

Инженеры Mitsubishi ушли от реализации предыдущего поколения Pajero Sport, когда надо было переключать селектор трансмиссии фактически механическим образом, сейчас это делает электроника и сервоприводы. Это более комфортный режим эксплуатации.

Сегодня кондиция трансмиссии заканчивается в этой точке, а вот куда шагнет инженерная мысль – увидим.

А. Буряк: То есть переживать не стоит и в ближайшей перспективе перехода от полуавтоматической настройки трансмиссии к модному ныне «однокнопочному» автомату с выбором типа грунта или типа движения не будет?

Илья Никоноров, MMC Рус: На данный момент таких планов нет и сейчас автомобиль оснащен всеми необходимыми на мой взгляд системами: SuperSelect с диапазоном определенных возможностей и блокировок, плюс системы помощи при подъеме и спуске в горах. Оптимальный набор электронных помощников есть. Упрощать, как мне кажется, нет необходимости.

А. Буряк: За время пока ты работаешь с Mitsubishi, как изменилось отношение к Pajero Sport в России?

Илья Никоноров, MMC Рус: Если мы говорим о переходе от Mitsubishi Pajero Sport 2 к третьему поколению, то тут случился достаточно качественный скачок, в целом, в самом автомобиле. Он же превратился из сельского пацана, гряземеса-колхозника в более интеллигентного городского жителя, как минимум, внешне.

Стал более комфортным, он стал выглядеть не только как офф-роуд кар, но и, как автомобиль для города – достаточно стильно и привлекательно. Он получил большую мультифункциональность и это в целом позволило нам увеличить аудиторию.

Несмотря на то, что автомобильный рынок России за последние годы сильно сократился эта трансформация позволяет нам продавать от 8 до 10 тыс. Mitsubishi Pajero Sport в год. Так же, как это и было в 2012-14 годах, до кризиса, когда рынок был в ощутимо больше. То есть в абсолютных цифрах мы сохранили такие же показатели продаж.

Мы безусловно потеряли каких-то консервативных клиентов, которые не увидели в новом поколении Mitsubishi Pajero Sport такого боевого, внедорожного товарища, как раньше, но мы все же смогли показать этот автомобиль с другой стороны совершенно новым людям ставшим нашими клиентами.

В целом мы приобрели и расширили нашу аудиторию с этим автомобилем сохранив его каноническое качество – рамного внедорожника.

А. Буряк: В чем причина успеха Mitsubishi Pajero Sport в России?

Илья Никоноров, MMC Рус: У нас, в Mitsubishi на протяжении последних нескольких лет идет достаточно серьезный крен от пассажирских автомобилей в сторону внедорожного сегмента: кроссоверов и внедорожников (SUV).

Сейчас доля внедорожников близится к 50%. Этот тренд в целом благоприятствует не только Pajero Sport но и нашему бренду в целом, поскольку мы сейчас занимаемся исключительно кроссоверами и внедорожниками.

Это первый момент – такой общий тренд: люди хотят ездить на автомобилях повыше, с большим дорожным просветом, полным приводом, потому что у нас климатические условия никто не отменял. Это как общий тренд. Pajero Sport при всем этом рамный, есть дизель и есть отличная полноприводная трансмиссия SuperSelect, которая себя зарекомендовала уже очень давно и любителям внедорожников не надо рассказывать, что это такое.

Соответственно я полагаю, что если не смотреть на общий тренд, а смотреть на автомобиль, то это три основные черты, которые выделяют автомобиль.

Потому что в сегменте больших внедорожников, настоящих проходимцев становится все меньше и меньше.

Автомобильные бренды уходят в сторону кроссоверов, потому что это дешевле и эффективнее. Рамных автомобилей становится все меньше и меньше, а для многих наших соотечественников рамный автомобиль это = надежный и проходимый. Соответственно поэтому спрос на эти автомобили остается стабильным с тенденцией к росту.

А. Буряк: То есть ты хочешь сказать, что нет такой вероятности, что Mitsubishi откажется от рамных авто и уйдет в кроссоверы типа Eclipse Cross?

Илья Никоноров, MMC Рус: Я полагаю, что в ближайшем будущем нет, потому что Pajero Sport родной брат Mitsubishi L200. Хорошо это или плохо, но одним из основных рынков сбыта Mitsubishi является Юго-восточная Азия, то Pajero Sport и L200 мы будем еще лицезреть достаточно долго.

Как раз эти автомобили именно в этих странах пользуются огромной популярностью. К этому списку можно добавить Россию, Австралию, потому что это основные рынки сбыта. Россия с точки зрения продаж Pajero Sport для Mitsubishi является по объему четвертым рынком. Первые три – Индонезия, Таиланд, Австралия.

А. Буряк: Мы на 4 месте по объему продаж в мире, а как и чем отличается потребитель в Юго-Восточной Азии и России – мы с ними в чем то похожи?

Илья Никоноров, MMC Рус: Нет. Мы совсем разные. И, отчасти, это обусловлено, как раз географией. Там ближе к экватору, постоянно теплый климат, а у нас он крайне нестабилен. От этого потребители и их требования к автомобилю очень сильно разнятся.

Именно по этой причине 80% продаж Mitsubishi Pajero Sport в Тайланде и Индонезии приходится на моноприводные автомобили. Моноприводный Pajero Sport в России представить абсолютно немыслимо. Сразу у жителя средней полосы возникает вопрос – а зачем такой автомобиль только на заднем приводе?

В Юго-Восточной Азии это абсолютно нормально. Там нет непролазных грязюк и Pajero Sport является таким-же флагманским автомобилем-внедорожником, даже когда тебе полный привод, в принципе не нужен. Там не выпадает снег за ночь по 40 сантиметров, там нет гололеда.

Но там есть не очень развитая дорожная сеть, когда тебе нужна геометрия автомобиля, а полным приводом многие запросто готовы жертвовать. В России мы бережем нашего клиента и даже не думаем о возможности предложения моноприводной версии.

А. Буряк: А социальный статус покупателей одинаковый?

Илья Никоноров, MMC Рус: Я думаю, разный. Если смотреть на уровень жизни, на ВВП – отличия заметные. Автомобиль — это же лакмусовая бумажка твоего социального статуса, как ни крути. В этом плане наши пользователи…

А. Буряк: Богаче или беднее?

Илья Никоноров, MMC Рус: Кто покупает Pajero Sport – состоятельные, уважаемые люди и там тоже…

А. Буряк: То есть отличий в принципе нет? Автомобиль там более утилитарный?

Илья Никоноров, MMC Рус: Нет, нет. Он там менее утилитарный и воспринимается даже как более премиальный чем здесь. Именно по той причине, что там нет полного привода. Диапазон его эксплуатации сильно отличается от диапазона его эксплуатации здесь в России.

Там его используют и для загородной жизни и города. Для бизнеса используют пикапы. В тех странах 20-30% рынка это пикапы, которые собираются локально. Это совершенно разные, преимущественно японские бренды.

У нас это примерно похожая ситуация, за исключением того, что Pajero Sport в некоторых регионах является жизненной необходимостью для рядового перемещения из точки А в точку Б.

А. Буряк: Заканчивается летний сезон, год практически ясен – как он прошел у вас и как поменял стратегические планы?

Илья Никоноров, MMC Рус: В текущей, не сильно благоприятной рыночной ситуации все немного обеспокоены тем, в какую сторону продолжит развитие наш автомобильный рынок.

В начале года в России поменялась ставка НДС. Все компании отобразили эти изменения в своих ценниках, что логично повлияло на спрос. В целом мы сейчас видим, что рынок находится сейчас в таком, не очень бодром состоянии, показывая негативную динамику.

В этом году неплохо было бы, как минимум, сохранить по абсолютным значениям наши продажи на прошлогоднем уровне.

А. Буряк: А в модельном ряду ожидаются перемены?

Илья Никоноров, MMC Рус: Неожиданностей быть не должно – сейчас мы стараемся расширить линейку комплектаций по некоторым моделям. Запустили семиместный Mitsubishi Outlander.

У Outlander – локомотива наших продаж появился бежевый салон. Готовим на осень специальную ограниченную серию Pajero Sport. В начале следующего года ждем обновленный Mitsubishi ASX, ну и регулярно обновляем текущую линейку.