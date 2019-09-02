Электроскутер от Hyundai

Электроскутер от Hyundai
Сентябрь 02 20:01 2019

Hyundai разработала новый прототип электрического скутера.

В его основу лег концепт, показанный на выставке потребительской электроники CES-2017. Новая модель имеет привод на задние колеса, литиевую батарею большой емкости, а также стильные фары и задние фонари.

Новейший концепт является частью плана Hyundai Motor обеспечивать в будущем мобильность «первой и последней мили» посредством интеграции скутера в модели бренда Hyundai. При размещении в автомобиле происходит автоматическая подзарядка скутера за счет электроэнергии, вырабатываемой во время поездки. Таким образом пользователю обеспечивается возможность осуществлять поездку в «бесшовном» режиме.

Hyundai

Модель 2019 года получила измененную компоновку – на смену приводу на передние колеса пришел задний привод. Такое решение является оптимальным в плане безопасности и стабильности, поскольку основной вес скутера сосредоточен в районе задних колес. В дополнение к этому инженеры компании установили подвеску переднего колеса для улучшения плавности хода даже на неровных поверхностях.

Руководитель группы роботизации Hyundai Motor Group Хьюн Донжин (DongJin Hyun) прокомментировал премьеру: «Это персональный скутер штатно устанавливающийся на автомобиль, он может стать частью будущих моделей Hyundai Motor Group. Мы хотим максимально упростить жизнь наших клиентов и сделать ее удобнее. Наш персональный скутер делает поездки «первой и последней мили» интересными и дарящими удовольствие. При этом снижается плотность трафика в центре городов, а также объем вредных выбросов».

Новейшая версия электроскутера Hyundai Motor Group оснащается литиевой батареей с запасом энергии 10,5 Ач. Это позволяет скутеру развивать максимальную скорость 20 км/ч и обеспечивает запас хода на одной зарядке приблизительно в 20 км.

Hyundai

Имея массу около 7,7 кг, скутер отличается максимальной портативностью. Его уникальная и компактная система тройного складывания обеспечивает меньший вес и размеры, которые не может предложить ни один схожий продукт. Дополнительным удобством является наличие цифрового дисплея, на котором отображается состояние заряда батареи и скорость движения. Кроме того, новый скутер получил две светодиодные фары, имеющих стильный дизайн, и два задних фонаря.

Изучая возможности дальнейшего развития проекта, компания планирует оснастить скутер рекуперационной системой торможения, что позволит увеличить запас хода на 10%.

Hyundai

Продолжающаяся работа по обеспечению клиентов средствами мобильности «последней мили» находится в полном соответствии с современными тенденциями, отмеченными в исследовании глобального консалтингового агентства McKinsey & Company. В этом исследовании говорится, что рынок средств «мобильности последней мили» в США, Европе и Китае к 2030 году увеличится до 500 млрд долларов США.

Новое видео от компании Hyundai Motor демонстрирует практическое использование электроскутера, а также то, как может измениться наша жизнь с наступлением эпохи новой мобильности.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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