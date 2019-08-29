Снижение цен на кузовные запчасти для Renault Duster

С 26 августа снижены цены на ключевые кузовные детали для Renault Duster первого поколения.

Все владельцы внедорожника Duster, произведенного с 2011 по 2015 годы, могут обратиться в ближайший официальный дилерский центр Renault и при выполнении кузовного ремонта воспользоваться выгодой на покупку запчастей.

Снижение цены составляет до 80% от прежней стоимости и касается более чем 40 наименований, среди которых: передний бампер, декоративная решетка бампера, подрамники подвески, подрулевые переключатели, ручки открывания и стекла дверей и многое другое.

Кампания по снижению цен является частью глобальной стратегии Renault по кузовному бизнесу, запущенной в прошлом году. Она направлена на привлечение клиентов в официальную дилерскую сеть Renault.

Серийное производство Renault Duster в России началось в декабре 2011 года. Задолго до поступления в продажу в марте 2012 года Duster вызвал большой интерес у потребителей, уже в октябре 2012 года Duster стал самым продаваемым внедорожником и оставался им в последующие четыре года. В июне 2015 года Renault Россия представила рестайлинг внедорожника Renault Duster, который получил новую линейку мощных и экономичных двигателей, новое современное оборудование, в том числе – инновационную систему дистанционного запуска двигателя Renault Start, а также новый дизайн фар и бамперов.