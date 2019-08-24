Genesis выступает автомобильным партнером фестиваля «Спасская башня»

Genesis во второй раз выступает официальным автомобильным партнером Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Это масштабное событие проходит в Москве на Красной площади с 23 августа по 1 сентября.

«Спасская башня» — это международный военно-музыкальный фестиваль, который из года в год проводится на главной площади России и, являясь членом международной ассоциации организаторов военных фестивалей (International Association of Tattoo Organizers), по праву считается одним из лучших в мире. За 12 лет «Спасская башня» приняла более 160 коллективов из 54 стран, что подтверждает ее статус крупнейшего международного культурного проекта России.

В этом году гостей фестиваля вновь ждет насыщенная программа: множество вечерних шоу, в ходе которых запланированы не только выступления оркестров, но и пиротехнические представления и световые инсталляции, а также торжественное шествие участников на ВДНХ и концерты иностранных коллективов в парках и скверах. Помимо этого, в ходе фестиваля пройдут уже традиционные конные выступления – в 2019 году конному манежу «Спасской башни» исполняется 10 лет. Фестиваль «Спасская башня» ежегодно выделяет несколько тысяч билетов для социально-незащищенных групп населения.

В этом году на фестивале «Спасская Башня» в ежедневных представлениях примут участие все модели бренда – новый флагманский седан G90, бизнес-седан G80 и спортивный седан G70. Автомобили Genesis сочетают в себе передовые инженерные решения, элегантный дизайн и высочайшее качество исполнения, а также оснащаются полным приводом, что делает их практичным выбором для любых дорожных условий. Во время проведения фестиваля гости смогут познакомиться со статической экспозицией современных и технологичных автомобилей бренда Genesis: спортивным седаном G70 и новым роскошным флагманским седаном представительского класса G90, презентация которого не так давно состоялась в России. На стенде бренда каждый сможет увидеть выступление музыкальной кавер-группы M.A.D. BrassBand. Кроме того, у каждого желающего есть возможность записаться на тест-драйв понравившейся модели линейки. Помимо этого, будучи официальным автомобильным партнером события, бренд Genesisпредоставляет свои автомобили для VIP-трансфера участников фестиваля.