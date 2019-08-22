Новый кросс-кабриолет T-Roc от Volkswagen

На Франкфуртском автосалоне Volkswagen представит популярный кроссовер T-Roc с откидной крышей

Мягкая крыша поднимается всего за девять секунд

Встроенная карта eSIM и мультимедийная система последнего поколения позволяют всегда быть онлайн

Volkswagen расширяет сегмент SUV новым T-Roc в кузове кабриолет.

Официальная презентация T-Roc Cabriolet состоится на автосалоне во Франкфурте (IAA). Старт продаж в Европе запланирован на весну 2020 года.

T-Roc Cabriolet – первый кросс-кабриолет в компактном классе, предлагающий превосходное сочетание яркого и экспрессивного дизайна, характерной для класса SUV высокой посадки и неповторимых ощущений от управления кабриолетом.

Новая версия модели T-Roc оснащена полностью автоматизированной мягкой крышей, которая откидывается всего за девять секунд. Более того, с помощью электромеханического привода складной конструкцией можно управлять даже во время движения автомобиля на скорости до 30 км/ч.

Надежная система защиты от опрокидывания, представленная специальными выдвижными элементами, расположенными за задними сиденьями, обеспечивает безопасность водителя и пассажиров T-Roc Cabriolet. Система за долю секунды поднимается в области задних подголовников, если заданная величина бокового ускорения превышена или зафиксирован крен автомобиля. Кроме того, конструкция T-Roc Cabriolet укреплена усиленной рамой ветрового стекла.

Благодаря опционально доступной информационноразвлекательной системе последнего поколения (MIB3), включающей встроенный модуль онлайн-подключения и карту eSIM, кабриолет всегда подключен к Интернету.

Новый функционал позволяет T-Roc Cabriolet всегда оставаться подключенным к сети, как только водитель зарегистрируется в системе Volkswagen. Информация отображается на 8-дюймовом экране, а если автомобиль укомплектован доступной в качестве опции интерактивной приборной панелью Active Info Display с экраном 11.7 дюймов, это позволит создать приборную панель в цифровом виде.

T-Roc Cabriolet представлен в двух комплектациях — Style и R-Line. Комплектация Style ориентирована на дизайн и создание индивидуального стиля. R-Line — воплощение спортивного образа, включающее в себя дополнительные элементы экстерьера и интерьера R-Line, которые предлагаются в качестве опции.

Спортивный облик также подчеркивают элементы оснащения: противотуманные фары, спортивная ходовая часть и рулевое управление с переменным передаточным отношением, которое изменяется в зависимости от скорости движения. Линейка силовых агрегатов модели T-Roc Cabriolet с передним приводом включает два бензиновых двигателя с турбонаддувом мощностью 115 л.с. и 150 л.с.

В стандартную комплектацию автомобиля с трехцилиндровым двигателем мощностью 115 л.с. и более мощным 150-сильным четырехцилиндровым двигателем входит шестиступенчатая механическая коробка передач. Семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением доступна в качестве опции