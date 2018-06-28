Новая коллекция Весна-лето 2019 от Lamborghini
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Новая коллекция Весна-лето 2019 от Lamborghini
Июнь 28 20:04 2018

Collezione Automobili Lamborghini представляет коллекцию Весна-лето 2019

Collezione Automobili Lamborghini представляет новую коллекцию Весна-Лето 2019 в рамках Недели мужской моды в Милане (Milano Moda Uomo). Презентация прошла в историческом дворце Палаццо Гавацци (23, via Montenapoleone). Во внутреннем дворике были выставлены суперкары Lamborghini Huracán Performante и Huracán RWD.
Collezione Automobili Lamborghini представляет коллекцию Весна-лето 2019
Палаццо Гавацци был преобразован в эксклюзивное пространство Lounge Milano, ставшее основной площадкой для ключевых мероприятий Недели. Предметы мебели линейки Riva 1920 Authentic Living дизайнера Карима Рашида (Karim Rashid) были использованы для демонстрации новой коллекции Collezione Automobili Lamborghini. Еще одним ярким дополнением стал велосипед для триатлона Р5Х — результат сотрудничества канадского производителя спортивных велосипедов Cervélo и команды дизайн-студии Centro Stile Lamborghini.Collezione Automobili Lamborghini представляет коллекцию Весна-лето 2019

Коллекция Весна-лето 2019

Превосходное качество и узнаваемое ДНК бренда стали основным мотивом новой коллекции Collezione Automobili Lamborghini. Модели сезона Весна- лето 2019 были вдохновлены дизайном нового супер-SUV Lamborghini Urus.
Collezione Automobili Lamborghini представляет коллекцию Весна-лето 2019
Передовые технологии Automobili Lamborghini, экспертиза компании и проводимые ей исследования идут рука об руку с высочайшим уровнем исполнения и вниманием к деталям, которые проявляются в каждом без исключения продукте бренда.
Collezione Automobili Lamborghini представляет коллекцию Весна-лето 2019

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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