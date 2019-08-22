Jaguar Land Rover создает новый проекционный дисплей с поддержкой иммерсивных 3D-изображений

Jaguar Land Rover разрабатывает проекционный дисплей на базе технологий нового поколения, который будет способен выводить необходимые данные перед водителем в режиме реального времени, а также позволит пассажирам будущих автономных автомобилей смотреть фильмы в 3D.

Инженеры работают над новым 3D-дисплеем, который будет проецировать предупреждения различных систем безопасности (например, в случае ухода с полосы движения или при обнаружении возможных препятствий и угроз), а также подсказки навигационной системы. Этот дисплей также поможет справиться с плохой видимостью в условиях непогоды или низкой освещенности. Технологии дополненной реальности добавят ощущение глубины изображения, отображая оповещения так, будто они проецируются прямо на дорогу.

Различные исследования, проводившиеся в Германии, показывают, что использование стереоскопических 3D-дисплеев в бортовых системах автомобилей позволяет улучшить отклик водителя на всплывающие инструкции и помогает успешнее принимать решения в ходе поездки.

В будущем эти же технологии могут использоваться пассажирами для просмотра 3D-фильмов. Система отслеживания движений головы и глаз поможет скорректировать изображение таким образом, чтобы каждый пользователь мог его увидеть. При этом им не потребуется ни дополнительных индивидуальных экранов, ни специальных очков.

Согласно видению компании, в будущих автономных автомобилях 3D-дисплеи не только предоставят пользователям персонализированный опыт, но и позволят пассажирам выбирать собственный контент, не вступая в противоречие с попутчиками. Несколько человек смогут получить нужную им информацию – в том числе фильмы, данные о поездке и местных достопримечательностях – оптимизированную под их расположение в салоне.

Исследование, проводящееся Центром Передовой Фотоники и Электроники (CAPE) Кембриджского университета, сосредоточилось на разработке иммерсивного головного дисплея с эффектом присутствия, который комфортно встраивается в окружающую среду. Это позволит водителям быстрее и спокойнее реагировать на всплывающие предупреждения и напоминания.

Валериан Майлеринг (Valerian Meilering), научный сотрудник, отвечающий за проекционные дисплеи и интерфейсы Jaguar Land Rover: «Прогресс в области виртуальной и дополненной реальности уже который год идет опережающими темпами. Это позволяет нам брать лучшие технологии из доступных и применять их в автомобильной индустрии. Они не только делают эксплуатацию автомобиля еще более комфортной, но и частично формируют базис для воплощения нашего видения Destination Zero – будущего без аварий и вредных выбросов, более безопасной, интуитивной и интеллектуальной мобильности для каждого».

Профессор Да-Пинь Чу (Daping Chu), директор Центра фотонных устройств, глава Центра Передовой Фотоники и Электроники: «В своем исследовании мы используем самые передовые решения в области виртуальной реальности. Фактически, мы рассматриваем концепты и компоненты, которые будут использоваться в автомобилях будущего – автономных, коммуникативных и совместно используемых. Партнеры Центра CAPE – это ведущие мировые игроки, и их участие дает нам уникальную возможность изменить общество, повысив при этом ценность бизнеса для наших компаньонов».

Создание проекционного дисплея нового поколения является частью работы над новым концептуальным видением Jaguar Land Rover – «Интеллектуальный салон» (Smart Cabin vision). Оно подразумевает применение передовых технологий, создающих персонализированное пространство внутри автомобиля – как для водителей, так и для пассажиров, – и позволяет обеспечить клиентов высочайшим уровнем безопасности, комфорта и улучшенными функциями мультимедиа.

В конечном итоге, подобные исследования направлены на воплощение в жизнь видения Destination Zerо, в рамках которого Jaguar Land Rover стремится сделать эксплуатацию автомобиля более безопасной и экологичной и приблизиться к будущему без пробок, аварий и вредных выбросов.