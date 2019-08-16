CHERY объявляет о проведении конкурса «Мой Кроссовер Chery Tiggo» в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram

Для участия в конкурсе необходимо до 30 сентября 2019 года:
Авторы лучших постов, отличающихся оригинальным отзывом о кроссоверах Tiggo 4 или Tiggo 7 и/или набравших максимальное количество социальных действий (лайки, комментарии, репосты) будут награждены одним из подарков по усмотрению экспертного жюри.
Подведение итогов конкурса и определение победителей будет осуществлено до 15.10.2019.
Ознакомиться с полными правилами конкурса можно тут.
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