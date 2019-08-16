CHERY объявляет о проведении конкурса «Мой Кроссовер Chery Tiggo» в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram

CHERY объявляет о проведении конкурса «Мой Кроссовер Chery Tiggo» в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram
Август 16 16:41 2019

Главный приз — 365 дней безвозмездного пользования стильным и технологичным кроссовером CHERY TIGGO 4 (два приза — по одному для победителя из каждой социальной сети).  В наградном фонде также смартфон HUAWEI Mate 20 и три поощрительных — масштабная модель автомобиля Chery Tiggo 7 (1:18).

Для участия в конкурсе необходимо до 30 сентября 2019 года:

  • Пройти тест-драйв кроссовера CHERY Tiggo 7 или Tiggo 4 у официального дилера марки;
  • Сделать 2 фотографии (рядом с автомобилем и за рулём);
  • Опубликовать фотографии на своей странице во «ВКонтакте» или Instagram, сопроводив отзывом об автомобиле (мин 200 символов) и проставив хештеги #МойКроссоверCheryTiggo» и #Chery.

 Авторы лучших постов, отличающихся оригинальным отзывом о кроссоверах Tiggo  4 или Tiggo 7 и/или набравших максимальное количество социальных действий  (лайки, комментарии, репосты) будут награждены одним из подарков по усмотрению экспертного жюри.

 Подведение итогов конкурса и определение победителей будет осуществлено до 15.10.2019.

Ознакомиться с полными правилами конкурса можно тут.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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