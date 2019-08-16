CHERY объявляет о проведении конкурса «Мой Кроссовер Chery Tiggo» в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram

Главный приз — 365 дней безвозмездного пользования стильным и технологичным кроссовером CHERY TIGGO 4 (два приза — по одному для победителя из каждой социальной сети). В наградном фонде также смартфон HUAWEI Mate 20 и три поощрительных — масштабная модель автомобиля Chery Tiggo 7 (1:18).

Для участия в конкурсе необходимо до 30 сентября 2019 года:

Пройти тест-драйв кроссовера CHERY Tiggo 7 или Tiggo 4 у официального дилера марки;

Сделать 2 фотографии (рядом с автомобилем и за рулём);

Опубликовать фотографии на своей странице во «ВКонтакте» или Instagram, сопроводив отзывом об автомобиле (мин 200 символов) и проставив хештеги #МойКроссоверCheryTiggo» и #Chery.

Авторы лучших постов, отличающихся оригинальным отзывом о кроссоверах Tiggo 4 или Tiggo 7 и/или набравших максимальное количество социальных действий (лайки, комментарии, репосты) будут награждены одним из подарков по усмотрению экспертного жюри.

Подведение итогов конкурса и определение победителей будет осуществлено до 15.10.2019.

Ознакомиться с полными правилами конкурса можно тут.