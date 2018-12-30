На ввезённые в страну автомобили начали оформлять электронные ПТС

Первым импортным автомобилем с электронным паспортом транспортного средства стал спортивный внедорожник Porsche Cayenne Turbo

Компания «Порше Руссланд» оказалась пионером среди автомобильных импортеров, которая решилась оформить ЭПТС на ввезённый в РФ автомобиль, прошла с ним требуемые таможенные процедуры и завершила процесс регистрацией в ГИБДД. Для покупателей автомобилей с ЭПТС процесс регистрации автомобиля в ГИБДД не изменится. Дилер оформит покупателю договор купли-продажи, в котором будет указан номер ЭПТС. С этим договором покупатель зарегистрирует автомобиль в ГИБДД, получит Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и номерные знаки.

Так же, как и производители, выпускающие автомобили на территории РФ, импортеры переходят на цифровой паспорт постепенно, по мере готовности. Обязательный переход на ЭПТС произойдет 1 ноября 2019 года, когда перестанут выдавать бумажные бланки.

Напомним, что при получении электронного ПТС выдача бумажной версии невозможна. На автомобиль оформят только один вид документа — электронный или на бланке. Но обязательного обмена бумажного ПТС на электронный не предполагается. Автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться, пока бланк позволит вносить все необходимые данные о машине. Выдача бумажных ПТС автовладельцам также будет прекращена 1 ноября 2019 года. К этому моменту производители, дилеры, таможня, ГИБДД, страховщики и пункты проведения государственного техосмотра уже будут пользоваться только электронным документом. Автовладелец по желанию сможет получить из него выписку.

По данным АО «Электронный паспорт», на сегодня оформлено уже 98 ЭПТС. Первые электронные паспорта автомобилям Mazda6 и Mazda CX-9 были выданы 14 декабря на заводе Mazda Sollers во Владивостоке. Первое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в электронном виде получил кроссовер Mazda CX-9.

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