Nissan завершил продажи Almera

Nissan завершил продажи Almera
Август 12 19:09 2019

В рамках мониторинга цен на новые автомобили, продаваемые на российском рынке, эксперты установили, что в линейке Nissan отсутствует модель Almera.

Таким образом, японский производитель окончательно свернул реализацию этого седана в нашей стране.

Напомним, что производство Nissan Almera завершилось еще в октябре прошлого года, а до настоящего времени дилеры распродавали остатки. Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ», основываясь на данных продаж за 7 месяцев 2019 года, сообщают, что с апреля по июль реализация этой модели не превышала 11 штук ежемесячно.

А всего с начала года продажи седана составили 1431 экземпляр. Отметим, что производство Nissan Almera началось на АВТОВАЗе в декабре 2012 года, и почти за 6 лет было выпущено около 133 тыс. таких автомобилей. Данная модель являлась одной из самых доступных иномарок в нашей стране, а ее цена в июле составляла 688 – 869 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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