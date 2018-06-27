Renault Sport F1 Team на Гран-при Франции 9

Renault Sport Formula One Team на Гран-при Франции

Оказавшись третьим после уверенного старта, Карлос в итоге финишировал восьмым из-за технической проблемы на завершающих кругах. Нико занял девятое место. Результат этой гонки позволил команде уже в середине сезона набрать в Кубке конструкторов 62 очка — больше, чем за весь прошлый год.

Карлос стартовал с 7-го места на шинах Pirelli Ultrasoft, оставшихся после квалификации, совершил питстоп на 26-м круге и установил комплект новой резины Soft.

Нико стартовал с 12-го места на новых шинах Soft, заехал на питлейн на 37-м круге и установил комплект новой резины Ultrasoft.

Нико Хюлькенберг, №27, R.S.18-02: Стартовал 12-м, финишировал девятым:

«Сегодня была хорошая гонка, и я очень рад, что мне удалось отыграть несколько позиций и финишировать в очках. Интересным получился первый круг, который превратился в настоящую мясорубку, где было важно просто остаться в игре. Вчера у меня не все получалось, так что сегодняшнее девятое место, наверное, это наилучший для нас результат. Мне здесь понравилось — я совершил несколько обгонов и получил удовольствие от гонки. Карлос шел на хороший результат, и очень жаль, что он не смог финишировать шестым, это принесло бы важные очки для команды. В целом, мы заработали очки для Кубка конструкторов, так что все довольно неплохо».

Карлос Сайнс, №55, R.S.18-03: Стартовал седьмым, финишировал восьмым:

«Такое окончание гонки немного обидно. Весь уикенд со старта до финиша складывался для меня очень удачно. Я хорошо квалифицировался, стартовал без происшествий и уже на первом круге оказался в первой тройке, после чего закрепился на шестом месте. Вторая половина гонки была очень быстрой, и мы неплохо справлялись вплоть до неожиданной проблемы, из-за которой я стал терять по две-три секунды на круг. Это обидно, и мне очень жаль всю команду, потому что я думаю, мы заслуживали быть лучшими из команд второго эшелона. Ничего не поделаешь, такое в гонках случается. Для меня это первая проблема с надежностью в этом году. Будем двигаться дальше и начинаем подготовку к Австрии».

Сирил Абитбуль, директор команды: