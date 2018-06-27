Renault Sport F1 Team на Гран-при Франции

Оказавшись третьим после уверенного старта, Карлос в итоге финишировал восьмым из-за технической проблемы на завершающих кругах. Нико занял девятое место. Результат этой гонки позволил команде уже в середине сезона набрать в Кубке конструкторов 62 очка — больше, чем за весь прошлый год.
Нико Хюлькенберг, №27, R.S.18-02: Стартовал 12-м, финишировал девятым:
«Сегодня была хорошая гонка, и я очень рад, что мне удалось отыграть несколько позиций и финишировать в очках. Интересным получился первый круг, который превратился в настоящую мясорубку, где было важно просто остаться в игре. Вчера у меня не все получалось, так что сегодняшнее девятое место, наверное, это наилучший для нас результат. Мне здесь понравилось — я совершил несколько обгонов и получил удовольствие от гонки. Карлос шел на хороший результат, и очень жаль, что он не смог финишировать шестым, это принесло бы важные очки для команды. В целом, мы заработали очки для Кубка конструкторов, так что все довольно неплохо».
Карлос Сайнс, №55, R.S.18-03: Стартовал седьмым, финишировал восьмым:
«Такое окончание гонки немного обидно. Весь уикенд со старта до финиша складывался для меня очень удачно. Я хорошо квалифицировался, стартовал без происшествий и уже на первом круге оказался в первой тройке, после чего закрепился на шестом месте. Вторая половина гонки была очень быстрой, и мы неплохо справлялись вплоть до неожиданной проблемы, из-за которой я стал терять по две-три секунды на круг. Это обидно, и мне очень жаль всю команду, потому что я думаю, мы заслуживали быть лучшими из команд второго эшелона. Ничего не поделаешь, такое в гонках случается. Для меня это первая проблема с надежностью в этом году. Будем двигаться дальше и начинаем подготовку к Австрии».
Сирил Абитбуль, директор команды:
«Этот уикенд мне запомнится надолго. Помимо спортивных результатов, здесь была фантастическая атмосфера, в особенно приятно было видеть толпу зрителей непосредственно перед гонкой. Мы — французская команда, поэтому мы полностью мобилизовались, чтобы добиться успеха на этом дебютном Гран-при, который подарил много положительных эмоций всем участникам, включая болельщиков. Что касается самой гонки, сегодня у нас получился неплохой финиш с нотками разочарования. Для Карлоса уикенд складывался практически идеально, и мне очень жаль, что он потерял несколько заслуженных позиций из-за неисправности MGU-K. Нико пришлось больше бороться в этот уикенд, и он не смог показать обычный для себя сильный финиш, однако мы заработали очки на трассе, о сложности которой нам было прекрасно известно. Мы по-прежнему занимаем четвертое место в Кубке конструкторов и всего лишь после восьми гонок на пять очков превысили результат, показанный по итогам всего сезона 2017 года. Мы становимся сильнее и должны воспользоваться всей поддержкой, которую ощутили в этот уикенд на Гран-при Франции, чтобы продолжать борьбу».
C 2014 года www.amsrus.ru
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