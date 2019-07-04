Продажи Suzuki в России демонстрируют положительную динамику по итогам первого полугодия

Все модели бренда, представленные на российском рынке, демонстрируют положительную динамику продаж. За прошедшие полгода компания Suzuki реализовала в России 2 729 автомобилей.

Локомотивом продаж Suzuki в России по-прежнему остается кроссовер Vitara. В июне было продано 462 автомобиля, рост составил 26% по сравнению с июнем прошлого года. Всего за прошедшие шесть месяцев японская компания реализовала 2 136 кроссоверов Suzuki Vitara (+78%).

Первый летний месяц стал успешным и для модели SX4. Своих владельцев нашли 87 кроссоверов, что на 4 автомобиля больше, чем годом ранее.

Активность поклонников внедорожника Jimny в первые месяцы 2019 года сказалась на последующих продажах. На складах Suzuki больше не осталось автомобиля прошлого поколения. Рынок замер в ожидании прихода в Россию нового Jimny.

Всего за прошедшие шесть месяцев 2019 года Suzuki реализовала в России 2 729 автомобилей, что на 15% больше, чем годом ранее (2 369).

«Стабильная динамика продаж в столь непростой период времени на автомобильном рынке не может не радовать меня и всю мою команду. Мы успешны не только по итогам месяца, но и по результатам полугодия. Открываются дилерские центры, Suzuki постоянно предлагает клиентам различные выгодные предложения, представляет специальные версии автомобилей и готовится к встрече с новым Jimny», – прокомментировал генеральный директор Сузуки Мотор Рус г-н Такахаси Юта.

«В первом полугодии 2019 года результаты продаж Suzuki в ГК Башавтоком показали положительную динамику. За первые шесть месяцев наша компания реализовала на 30,3% автомобилей больше, чем за тот же период 2018 года. Лидером продаж, как и в прошлом году, остается Vitara. В целом на автомобильном рынке по республике наблюдается такая же положительная динамика – за январь-июнь 2019 года было зарегистрировано на 33% автомобилей больше, чем в 2018 году», – поделился директор ДЦ Suzuki ГК Башавтоком, г. Уфа Сергей Климентьев.

«Высокий результат по итогам первого полугодия 2019 года достигнут за счет планомерной работы представительства совместно с дилерами в направлении роста продаж новых автомобилей. Этому способствуют взвешенная ценовая политика импортера и широкий выбор программ поддержки, предоставляющий существенные выгоды для клиентов. Также мы наблюдаем увеличение интереса к марке со стороны покупателей за счет выхода рестайлинга Suzuki Vitara и ожидания нового поколения Jimny», – отметил Руководитель дивизиона Suzuki ГК Автомир Ермаков Игорь.