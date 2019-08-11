7 признаков ДТП, которые можно обнаружить при покупке подержанного автомобиля

7 признаков ДТП, которые можно обнаружить при покупке подержанного автомобиля
Август 11 10:03 2019

Факт участия в аварии нередко отражается не только на кузове, но и в салоне, поэтому при покупке подержанного автомобиля стоит внимательно осматривать и его.

На сайте Автоновости дня рассказывается о ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в интерьере.

1. Руль

Пожалуй, самый очевидный признак ДТП (причем довольно жесткого) – следы демонтажа сработавшей подушки безопасности на руле. Как правило, это заметно по проколам и царапинам на болтах или по новой, подобранной не в цвет руля накладке.

2. Передняя панель

Переднюю панель, разорванную сработавшей подушкой пассажира, можно качественно восстановить (запаять или перетянуть кожей), поэтому здесь заметить «подвох» сложнее – поможет простое сравнение с заведомо новой панелью.

3. Сиденья

Спинки передних сидений, поврежденные сработавшими боковыми подушками, восстановить легче. Если сиденья новые, следы демонтажа останутся в любом случае – на крепежных болтах пола.

4. Следы разборки салона

Крепления приборной панели, накладки на стойках и порогах, потолочные ручки – там могут остаться следы инструмента или другие явные признаки разборки салона. Если что-то нашли, знайте – машина перенесла серьезный кузовной ремонт.

5. Следы разборки салона

Здесь нужно смотреть на бирки, вшитые в ремни – там указана их дата выпуска. Если ремни младше автомобиля или бирка срезана, то вероятность ДТП почти 100-процентная. То же самое, если ремень плохо вытягивается или убирается.

6. Пороги

Царапин и потертостей на порогах в ходе эксплуатации не избежать. Задуматься стоит в ином случае – если у машины с приличным пробегом порог как новый. Вполне возможно, что его недавно покрасили после ремонта.

7. Стёкла

На всех «родных» стеклах автомобиля всегда есть логотип бренда-производителя и год выпуска. Если одно или несколько стекол никак не брендированы или отличаются датой выпуска, стоит поинтересоваться о причинах их замены.

В любом случае, имейте в виду, что разбирать салон могут и по-другой причине– например, для установки сигнализации или дополнительной шумоизоляции. Впрочем, если ДТП действительно было (проверить это можно, например, на сайте ГИБДД), то назвать его «легким» уж точно не получится.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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