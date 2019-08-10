Ford Sollers поставит 170 автобусов в Башкортостан

Ford Sollers поставит 170 автобусов Республике Башкортостан

Ford Sollers поставит 170 маршрутных такси класса «А» и автобусов «Турист» класса «Б» повышенной комфортности государственному комитету по транспорту и дорожному хозяйству Республики Башкортостан для дальнейшего использования на междугородних и пригородных маршрутах. Автомобили Ford Transit были выбраны в рамках конкурсной закупочной процедуры и соответствуют всем предъявляемым требованиям.

Торжественная церемония передачи первой партии из 110 автомобилей Ford Transit «Башавтотрансу» с участием врио Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова состоялась 9 августа в Уфе.

Автомобили будут распределены по филиалам «Башавтотранса» в Баймаке, Белебее, Бирске, Дюртюлях, Красноусольском, Мелеузе, Месягутове, Октябрьском, Туймазах, Салавате, Сибае и Учалах. Таким образом, к 1 сентября все муниципальные районы республики будут иметь транспортное сообщение с Уфой.

Характеристики Ford Transit в полной мере соответствуют требованиям, предъявленным государственным комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Республики Башкортостан. Низкая стоимость владения, широкий выбор модификаций и исключительная функциональность позволяет Ford Transit удерживать позиции самого продаваемого легкого коммерческого автомобиля иностранного бренда в России.

Для внутренних маршрутов были выбраны городские автобусы класса «А» с длинной колесной базой. Автомобили имеют задний привод и оснащены дизельными двигателями Duratorq TDCi объемом 2,2 л мощностью 136 л.с. в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Городской автобус класса «А» оснащен максимальным количеством сидений, расположенных по ходу движения. Данная конфигурация позволяет перевозить до 22 пассажиров (конфигурация салона включает в себя 19 сидячих и 3 стоячих места). На междугородные маршруты поступят автобусы «Турист» класса «Б», которые оборудованы сиденьями повышенной комфортности с высокими спинками, конфигурация позволяет разместить в салоне до 17 пассажиров.

Автобусы и маршрутные такси на базе Ford Transit – идеальный вариант для безопасной и комфортной перевозки пассажиров как в городских условиях, так и на междугородных маршрутах. Пассажирские сидения оборудованы ремнями безопасности и выполнены с соблюдением всех требований комфорта.

Автомобили Ford Transit, которые будут эксплуатироваться в Башкортостане, оснащены антиблокировочной системой тормозов, электронной системой курсовой устойчивости, системой помощи при трогании в гору, системой помощи при экстренном торможении, подушкой безопасности водителя, регулировкой водительского сидения в 8 направлениях, системой кондиционирования, а также салонным отопителем, позволяющим создать комфортную температуру для пассажиров даже в условиях суровой зимы.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit, разработанная при поддержке R&D центра Ford Sollers с учетом потребностей российских клиентов, насчитывает более 55 различных вариантов моделей транспорта специального и социального назначения.

Производство Ford Transit налажено на заводе Ford Sollers в Елабуге по технологии полного цикла, что позволяет предлагать российским покупателям современный продукт, адаптированный к эксплуатации в российских условиях, по конкурентной цене. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются надежными и экономичными турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).