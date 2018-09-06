Toyota отзовет более миллиона автомобилей из-за риска возгорания

Риск воспламенения объясняется повышенным износом проводов двигателя из-за некачественной заводской изоляции

Компания Toyota объявила об отзыве более миллиона автомобилей Toyota Prius и C-HR из-за риска возгорания. Международная сервисная акция коснется и России сообщают Автоновости дня.

По данным агентства Bloomberg, риск воспламенения объясняется повышенным износом проводов двигателя из-за некачественной заводской изоляции. «Львиная доля» опасных для эксплуатации машин находится в Японии и США – 554 000 и 192 000 единиц соответственно. В России, к слову, выявлено всего 226 «отзывных» автомобилей Prius, выпущенных в период с 1 августа 2016 года по 8 мая 2018 года.

Надо отметить, что проблема носит весьма серьезный характер, поскольку не так давно уже был зафиксирован факт задымления автомобиля Toyota из-за неисправности проводки двигателя. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

В ближайшее время Toyota Motor оповестит владельцев всех автомобилей, попавших под отзыв, о необходимости визита в сервисный центр на бесплатную диагностику и замену проводки ДВС.