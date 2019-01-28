Подразделение Jaguar Land Rover InMotion инвестирует в сервис Urgent.ly

Urgent.ly – сервис помощи на дорогах, разработанный на базе передовой технологической платформы. Созданный в 2013 году сервис представляет собой комплекс услуг помощи на дорогах и посредством коммуникативных технологий обеспечивает полный цикл обслуживания – с момента обращения до завершения ремонтных работ.

Благодаря функции геолокации, которая на основе цифровых алгоритмов определяет местоположение и оповещает ближайших квалифицированных специалистов со всем необходимым оборудованием, пользователи Urgent.ly всегда могут рассчитывать на помощь. Все эти шаги, включая расчет времени прибытия, процесс коммуникации и систему оценок – объединены в одной цифровой платформе сервиса.

Всего за два года работы в США, Европе и Азии на базе сервиса было реализовано 45 000 ремонтных работ. Помимо этого, Urgent.ly заключил контракты с несколькими крупными автопроизводителями и страховыми компаниями. InMotion Ventures инвестирует в сервис Urgent.ly наряду с BMW i Ventures и Porsche Ventures, поддерживая эту платформу в стремлении стать лидером в сфере оказания экстренной помощи на дорогах в США, а затем и во всем мире.