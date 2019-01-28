Подразделение Jaguar Land Rover InMotion инвестирует в сервис Urgent.ly

Urgent.ly – сервис помощи на дорогах, разработанный на базе передовой технологической платформы. Созданный в 2013 году сервис представляет собой комплекс услуг помощи на дорогах и посредством коммуникативных технологий обеспечивает полный цикл обслуживания – с момента обращения до завершения ремонтных работ.
Благодаря функции геолокации, которая на основе цифровых алгоритмов определяет местоположение и оповещает ближайших квалифицированных специалистов со всем необходимым оборудованием, пользователи Urgent.ly всегда могут рассчитывать на помощь. Все эти шаги, включая расчет времени прибытия, процесс коммуникации и систему оценок – объединены в одной цифровой платформе сервиса.
Всего за два года работы в США, Европе и Азии на базе сервиса было реализовано 45 000 ремонтных работ. Помимо этого, Urgent.ly заключил контракты с несколькими крупными автопроизводителями и страховыми компаниями.InMotion Ventures инвестирует в сервис Urgent.ly наряду с BMW i Ventures и Porsche Ventures, поддерживая эту платформу в стремлении стать лидером в сфере оказания экстренной помощи на дорогах в США, а затем и во всем мире.
Крис Спанос (Chris Spanos), президент и сооснователь Urgent.ly: «Мы планируем продолжать разработку инновационных решений для наших коммуникативных сервисов для быстро развивающейся мировой автомобильной индустрии, а также рынков страхования и мобильности, где нам особенно важно добиться высокого уровня удовлетворенности клиентов. Для нас особенно важно делать это при поддержке компаний, которые формировали облик всей индустрии на протяжении последних 70 лет». Себастьян Пек (Sebastian Peck), управляющий директор InMotion: «Крупные автопроизводители считают своим долгом развивать и поддерживать передовые инновации в области мобильности и путешествий. С помощью Urgent.ly и посредством цифровых технологий водители смогут получить любую необходимую помощь. InMotions невероятно рада возможности оказать поддержку всей команде Urgent.ly, особенно на этапе их стремительного роста».
Крис Спанос (Chris Spanos), президент и сооснователь Urgent.ly: «Мы планируем продолжать разработку инновационных решений для наших коммуникативных сервисов для быстро развивающейся мировой автомобильной индустрии, а также рынков страхования и мобильности, где нам особенно важно добиться высокого уровня удовлетворенности клиентов. Для нас особенно важно делать это при поддержке компаний, которые формировали облик всей индустрии на протяжении последних 70 лет».
Себастьян Пек (Sebastian Peck), управляющий директор InMotion: «Крупные автопроизводители считают своим долгом развивать и поддерживать передовые инновации в области мобильности и путешествий. С помощью Urgent.ly и посредством цифровых технологий водители смогут получить любую необходимую помощь. InMotions невероятно рада возможности оказать поддержку всей команде Urgent.ly, особенно на этапе их стремительного роста».
C 2014 года www.amsrus.ru
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