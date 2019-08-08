Haval расширяет географию дилерской сети в России

Haval расширяет географию дилерской сети в России

Бренд Haval открыл новые дилерские центры в 8-ми городах России: в Калуге, Кемерово, Красноярске, Мурманске, Новокузнецке, Самаре, Ульяновске и Ярославле.

Спрос на автомобили Haval в России уверенно растет, о чем наглядно говорят показатели продаж. В стремлении укрепить позиции на рынке компания продолжает активно развивать дилерскую сеть. Всего на сегодняшний день в России действует 61 дилерский центр и 3 авторизованных сервисных центра.

Адреса новых дилерских центров:

Калуга, КорсГрупп, ул. Зерновая, д.17

Кемерово, Томь, ул. Волгоградская, д. 47В

Красноярск, ГК Арсенал, ул. Партизана Железняка, д. 46Д

Мурманск, Севертранс, пр. Кольский, д.118

Новокузнецк, СибМоторс, ул. Гончарова, д. 13Б

Самара, Премьера, поселок Мехзавод, Московское шоссе, 24 км, д. 42, стр. 1

Ульяновск, Армада-Авто, Московское шоссе, д. 5В

Ярославль, ГК Автомир, Ленинградский пр-т, д. 33

Новые партнеры готовы предоставить полный комплекс услуг по продаже, гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей Haval. Сервисные зоны оснащены передовым оборудованием, отвечающим высоким международным стандартам бренда.

По указанным адресам можно приобрести любую из доступных в России моделей Haval, включая новый интеллектуальный кроссовер F7.