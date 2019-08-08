Haval расширяет географию дилерской сети в России

Бренд Haval открыл новые дилерские центры в 8-ми городах России: в Калуге, Кемерово, Красноярске, Мурманске, Новокузнецке, Самаре, Ульяновске и Ярославле.
Спрос на автомобили Haval в России уверенно растет, о чем наглядно говорят показатели продаж. В стремлении укрепить позиции на рынке компания продолжает активно развивать дилерскую сеть. Всего на сегодняшний день в России действует 61 дилерский центр и 3 авторизованных сервисных центра.
Адреса новых дилерских центров:
Новые партнеры готовы предоставить полный комплекс услуг по продаже, гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей Haval. Сервисные зоны оснащены передовым оборудованием, отвечающим высоким международным стандартам бренда.
По указанным адресам можно приобрести любую из доступных в России моделей Haval, включая новый интеллектуальный кроссовер F7.
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