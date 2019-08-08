Haval расширяет географию дилерской сети в России

Haval расширяет географию дилерской сети в России
Август 08 09:02 2019

Haval расширяет географию дилерской сети в России

Бренд Haval открыл новые дилерские центры в 8-ми городах России: в Калуге, Кемерово, Красноярске, Мурманске, Новокузнецке, Самаре, Ульяновске и Ярославле.

Спрос на автомобили Haval в России уверенно растет, о чем наглядно говорят показатели продаж. В стремлении укрепить позиции на рынке компания продолжает активно развивать дилерскую сеть. Всего на сегодняшний день в России действует 61 дилерский центр и 3 авторизованных сервисных центра.

Адреса новых дилерских центров:

  • Калуга, КорсГрупп, ул. Зерновая, д.17
  • Кемерово, Томь, ул. Волгоградская, д. 47В
  • Красноярск, ГК Арсенал, ул. Партизана Железняка, д. 46Д
  • Мурманск, Севертранс, пр. Кольский, д.118
  • Новокузнецк, СибМоторс, ул. Гончарова, д. 13Б
  • Самара, Премьера, поселок Мехзавод, Московское шоссе, 24 км, д. 42, стр. 1
  • Ульяновск, Армада-Авто, Московское шоссе, д. 5В
  • Ярославль, ГК Автомир, Ленинградский пр-т, д. 33

Новые партнеры готовы предоставить полный комплекс услуг по продаже, гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей Haval. Сервисные зоны оснащены передовым оборудованием, отвечающим высоким международным стандартам бренда.

По указанным адресам можно приобрести любую из доступных в России моделей Haval, включая новый интеллектуальный кроссовер F7.

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AMSRUS
AMSRUS

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