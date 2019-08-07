Новый Land Rover Defender прошел испытания в пустыне

Новый Land Rover Defender принял участие в очередной стадии глобальной программы испытаний под наблюдением экспертов Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКККП)

Прототип внедорожника доставили на базу Федерации в Дубае в преддверии глобальной премьеры модели, которая состоится позднее в этом году.

Инженеры Land Rover продемонстрировали широту возможностей автомобиля своим коллегам из МФКККП на дороге и на бездорожье, после чего эксперты Федерации отправили Defender на тестовый заезд по песчаным дюнам местной пустыни и извилистому шоссе Джебель Джейс. В обоих испытаниях на пути к высочайшей горе Объединенных Арабских Эмиратов внедорожник продемонстрировал превосходную управляемость и повышенный комфорт.

2019 год стал для Красного Креста юбилейным, он проходит под лозунгом «100 Лет Надежды». На протяжении следующих трех лет бренд Land Rover планирует поддерживать инициативы Федерации по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий в ряде регионов мира, включая Индию, Мексику и Австралию.

Эксперты МФКККП протестировали Defender на песке среди холмистых дюн, и прототип внедорожника уверенно справился с крутыми подъемами, сложными спусками и высокими гребнями.

Когда столбик термометра преодолел отметку в 40° C, Defender направился на трассу Джебель Джейс. Несмотря на сложность дороги, автомобиль показал повышенный уровень комфорта и уверенную управляемость, легко преодолев расстояние в 2 000 метров.

Ник Роджерс (Nick Rogers), главный инженер Jaguar Land Rover: «Компания Jaguar Land Rover гордится своей деятельностью по поддержке Международной Федерации Красного Креста. Начиная с 1954 года наши автомобили участвовали в операциях, направленных на помощь людям, пострадавшим от различных бедствий, и мы надеемся, что новый Defender продолжит эту важную миссию. Дюны Дубая – прекрасное место для того, чтобы подтвердить статус самого проходимого Land Rover из когда-либо созданных. Шины общим диаметром до 815 мм обеспечивают автомобилю большую площадь контакта с поверхностью. Вместе с уникальной противобуксовочной системой, которая постоянно отслеживает тип поверхности и настраивает подвеску в соответствии с условиями дорожного покрытия, новый Defender становится идеальным автомобилем как для движения по песку, так и по асфальту».

Испытание, проведенное экспертами МФКККП в преддверии мировой премьеры модели, стало одним из последних шагов программы разработки нового Defender. На данный момент прототипы внедорожника прошли свыше 1,2 миллионов километров в ходе тестов, включая недельные испытания в Кении, проводившиеся совместно с фондом Tusk, и заезд на знаменитом Фестивале скорости в Гудвуде.