Американцы смастерили колоритный байк из «Урала»

Ателье Le Mani Moto сконструировало на базе «Урала» с коляской эффектный мотоцикл в типично русском стиле – таком, как себе его представляют американцы. Кастом щедро украшен кожей, деревом, твидом и бронзой.

Название проекта From Russia With Love намекает на одноимённый фильм о Джеймсе Бонде 1963 года с Шоном Коннери, а номер 131 на мотоцикле Гэри Капоне из Le Mani Moto посвятил своей дочери, которая родилась 31-го января. Вместе со своим напарником Скоттом Эвери он постарался сделать из обычного «Урала» 2006 года выпуска байк с особым русским духом.

Всю техническую начинку мотоцикла подвергли тщательной ревизии: здесь доработанная рама, модернизированная подвеска с иными точками крепления, новая выхлопная система, крылья, седло и хвост. В отличие от незатейливой отделки оригинального мотоцикла, кастом щеголяет деталями из натуральной кожи, меди и бронзы.

Коляску вообще не узнать: внутри у неё новая роскошная обивка из кожи и твида, а снаружи – большой российский герб, чтобы никто не сомневался в происхождении мотоцикла. Двухцветный бежево-коричневый верх байка сочетается с нижней частью, окрашенной в суровый зелёный цвет. Завершают брутальный образ защитные решётки на фарах. А для тех, кому нужно ещё больше комфорта, есть специальная версия Transsib, вдохновением для которой стали поезда Транссибирской магистрали.

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