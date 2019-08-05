В сети появились фото Rezvani Tank 2020 мощностью 1000 «лошадок»

Раскрыта внешность нового Rezvani Tank на 1000 «лошадок» за 20 млн рублей

Производитель опубликовал одно из изображений своей новинки. Особо мощный внедорожник совсем скоро будет представлен. Rezvani Tank 2020 модельного года не будет похож на предшественника. Машину создадут на основе Jeep Wrangler JL.

Новая модель Rezvani Tank будет иметь 6,2-литровый турбомотор V8. Аналогичный агрегат можно увидеть у Dodge Challenger SRT Demon. Мощность мотора будет форсирована до 1000 лошадиных сил. В настоящий момент неизвестно, насколько производительность внедорожника перешагнёт отметку в 1000 л. с., но об этом скоро расскажет сам создатель машины.

Новый «танк» выйдет в комплекте с военной защитой от электромагнитных импульсов. Rezvani анонсировал существенные внедорожные характеристики благодаря новой подвеске. Ее создали совместно с Fox Racing. По этой причине транспорт и снабдили внедорожными шинами.

Предзаказ на модель стоит 2 500 долларов или 161 605 рублей. Производитель говорил, что ценник будет равен первому поколению, которое стоило от 10 665 979 рублей до 19 069 478 рублей.

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