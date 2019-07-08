Объявлена дата старта продаж рестайлингового Renault Duster

Уже с завтрашнего дня у индийских дилеров можно будет приобрести обновленный французский кроссовер.

Один из популярнейших автомобилей Индии, коим является Renault Duster, пережил рестайлинг, который, судя по слитым шпионским фото, оказался не таким уж и глубоким. Кроссовер получил пару доработок в дизайне и несколько улучшений, коснувшихся салона бестселлера – о технических модификациях речи нет.

По экстерьеру автомобиля бросается в глаза более высокая линия капота, новая радиаторная решетка, видоизмененная головная оптика и «свежий» передний бампер. Помимо этого, Renault Duster обзавёлся стильными легкосплавными дисками, а уже в стартовой комплектации Дастера нового поколения на автомобиль будут устанавливаться рейлинги.

Внутри паркетника стоит выделить доработанный руль, увеличенную «приборку», а также существенно видоизменившийся информационно-мультимедийный комплекс. Под капотом обновленного Renault Duster для Индии будет устанавливаться тот же 1,5-литровый дизельный или бензиновый мотор, в паре с которым будет работать 5-ступенчатый «автомат» или 6-диапазонная «механика».

Подробнее