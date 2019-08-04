По мнению производителя Ferrari, фото известного модельера в Instagram порочат репутацию бренда

Ferrari заставляет знаменитого модельера Филиппа Пляйна удалить из аккаунта в Instagram фотографии с его собственным суперкаром, потому что они якобы порочат репутацию итальянского бренда

Знаменитый немецкий модельер Филипп Пляйн, чьи яркие и порой эпатажные вещи обожают звёзды шоу-бизнеса и спортсмены со всего мира, внезапно стал объектом серьёзных претензий со стороны компании Ferrari. Дело в том, что Пляйн, который является клиентом марки уже более 10 лет, недавно купил себе очередной суперкар — 812 Superfast ярко-зелёного цвета — и похвастался этим событием в Instagram, поставив на стеклянную крышку мотора кроссовки аналогичного цвета из новой коллекции собственного бренда.

Более того, новенький «Феррари» стал часто мелькать на фотографиях в блоге модельера, причём в компании обычных для Пляйна атрибутов роскошной жизни богатого холостяка: моделей в купальниках и дорогого алкоголя. Подписчики, судя по количеству лайков, такие сюжеты вполне одобряют, а вот в Ferrari вдруг напряглись. Настолько, что отправили модельеру гневное письмо, в котором потребовали прекратить выкладывать в Instagram его же собственный автомобиль и даже удалить все посты с ядовито-зелёным суперкаром в течение 48 часов. Иначе Пляйна ждёт судебный иск.