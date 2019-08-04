Suzuki Jimny получил заслуженную награду

Suzuki Jimny в этом году был представлен сразу в двух номинациях – «Новинка года» и «Внедорожник года».
В список претендентов на победу в номинации «Новинка года» попадают внедорожники, кроссоверы и пикапы, появившиеся на немецком рынке в течение последних 12 месяцев. В этой категории новому поколению Jimny не было равных.
В номинации «Внедорожник года» представлены кроссоверы, внедорожники и пикапы, стоимость которых в базовой комплектации не превышает 50 тысяч евро. В этой категории Suzuki Jimny занял второе место.
В 2019 году в голосовании приняли участие 38 746 человек.
C 2014 года www.amsrus.ru