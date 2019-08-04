Suzuki Jimny получил заслуженную награду

Легендарный Suzuki Jimny опередил своих конкурентов и получил заслуженную награду OFF ROAD AWARD 2019 в номинации «Новинка года» по мнению читателей немецкого журнала «Off Road». В номинации «Внедорожник года» Jimny занял вторую строчку.

Suzuki Jimny в этом году был представлен сразу в двух номинациях – «Новинка года» и «Внедорожник года».

В список претендентов на победу в номинации «Новинка года» попадают внедорожники, кроссоверы и пикапы, появившиеся на немецком рынке в течение последних 12 месяцев. В этой категории новому поколению Jimny не было равных.

В номинации «Внедорожник года» представлены кроссоверы, внедорожники и пикапы, стоимость которых в базовой комплектации не превышает 50 тысяч евро. В этой категории Suzuki Jimny занял второе место.

В 2019 году в голосовании приняли участие 38 746 человек.