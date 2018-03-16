Настоящие легенды автоспорта 4

Более 20 мероприятий позволят любителям автомобилей не только познакомиться с историческими моделями Audi, но и отпраздновать вместе с брендом целый ряд юбилеев.

По традиции старт сезона будет дан на шоу Techno Classica, которое пройдет в Эссене (Essen) с 21 по 25 марта. Среди главных событий 2018 года — 25-й фестиваль скорости в британском Гудвуде (Goodwood), где подразделение исторических автомобилей Audi Tradition представит модель Auto Union Type C Silver Arrows (1936). Помимо этого, участие бренда в Днях классики в замке Дюк будет посвящено 150-летней годовщине со дня рождения основателя компании Audi Августа Хорьха (August Horch).

В год знакового события в истории марки Audi на мероприятии в Эссене – крупнейшем в мире шоу классических автомобилей – ожидается около 185 тысяч посетителей. 50 лет назад с выпуском модели Audi 100 бренд с четырьмя кольцами вернулся в сегмент представительских автомобилей премиум-класса. На стенде Audi будут продемонстрированы три особые модели Audi 100. Помимо этого, будут представлены настоящие легенды автоспорта: Auto Union Type D, 80 лет назад выигравший Гран-при в Великобритании и Италии, а также Audi 200 quattro, одержавший 30 лет назад победу в американской серии American TransAm.

150 лет назад родился основатель Audi Август Хорьх. В память об этом событии на фестивале Schloss Dyck Classic Days, который пройдет с 3 по 5 августа, подразделение исторических автомобилей Audi Tradition представит самые роскошные модели Horch 1920-х и 1930-х годов. Кроме этого, автомобили бренда Horch будут участвовать в гонке классических моделей Sachsen Classic 23-25 августа. Также Audi Tradition поднимет флаг гонки August Horch Classic 22 июля в Цвиккау (Zwickau) и примет участие в памятном мероприятии в честь Августа Хорьха, которое пройдет на его родине в Виннингене (Winningen) с 12 по 14 октября. Автомобили Horch также будут присутствовать на гонках Donau Classic (с 21 по 23 июня) и Heidelberg Historic (с 12 по 14 июля).

В этом году любителей автоспорта ждут еще четыре запоминающихся события: Audi Tradition примет участие в 25-м Фестивале скорости в Гудвуде (Англия) с моделью Auto Union Silver Arrow 1930-х годов. В числе наиболее ярких участников на старте крупнейшего в мире автоспортивного шоу исторических автомобилей займет место 16-цилиндровая гоночная модель Auto Union Type C 1936 года.

Город Даун (Daun) в регионе Вульканайфель (Vulkaneifel) в Германии является культовым местом для поклонников авторалли. Здесь с 19 по 21 июля Audi Tradition представит уникальный автомобиль — Audi Sport quattro S1 «Pikes Peak», за рулем которого Вальтер Рёрль (Walter Röhrl) в 1987 году показал рекордное время в престижнейшей гонке по подъему на знаменитую гору в Колорадо. Это выступление до сих пор считается знаковым в автоспортивной истории Audi. Одним из участников гонки Swiss Grand Prix в Берне (Bern), которая пройдет 26 августа, станет автомобиль Auto Union Type C 1936 года. Кроме этого, подразделение Audi Tradition выведет модель Audi 200 quattro TransAm (1988) на старт соревнования Stadtpark-Revival, которое пройдет в Гамбурге 8 и 9 сентября.