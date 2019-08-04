Будущее городского транспорта: новое поколение автобусов и мусоровозов MAN

Будущее городского транспорта: партнеры MAN рассказали о перспективных направлениях рынка комтранса

В рамках SPbTransportFest MAN и российские партнеры бренда — транспортная компания «Интерсервис» и ООО «Технотрейд» — представили публике инновационные транспортные решения, которые определят будущий облик рынка коммерческого транспорта.

Выбор клиентов — техника, которая решает их специфические задачи

Возрастает актуальность комплексных транспортных решений

Техника MAN — выбор лидеров рынка

Транспортная компания «Интерсервис» предоставляет полный комплекс услуг по пассажирским перевозкам для юридических лиц в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Современный автопарк компании состоит из более чем 130 транспортных средств, среди которых автобусы, микроавтобусы, минивэны и легковые автомобили бизнес и премиум классов.

Высококвалифицированный менеджмент и опытные водители «Интерсервис» уже на протяжении 25 лет осуществляют транспортную логистику масштабных международных событий города: Межпарламентских Ассамблей стран-участников СНГ, Петербургских международных экономических, юридических и культурных форумов, Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира по футболу-2018.

Один из главных представителей обширного парка компании — MAN Lion’s Coach. Формально, это туристический автобус, однако в Санкт-Петербурге именно лайнеры данного типа обеспечивают многочисленным туристам логистику в черте города. И одним из главных требований, предъявляемых к автобусам в городе на Неве становится маневренность и управляемость. Автобус должен проходить по узким улочкам, идеально входить в крутые повороты.

Важно также не препятствовать движению других транспортных средств в ожидании туристов. MAN Lion’s Coach прекрасно справляется с данными задачами, поэтому именно эта модель стала флагманом автопарка транспортной компании «Интерсервис».

Автобусы MAN постоянно совершенствуются, новые опции добавляются исходя из современных требований рынка. Так, по желанию заказчика, лайнеры могут быть оборудованы для перевозки маломобильных групп населения и людей с инвалидностью.

Также по запросу заказчика могут быть установлены опции, обеспечивающие дополнительный комфорт пассажиров: подставки для планшетов, USB-разъемы, люки в крыше с УФ-фильтрацией, регулирующиеся подголовники, система Infotainment MAN Multimedia Coach и еще ряд дополнительных функций.

ООО «Технотрейд» — компания, специализирующаяся на поставках специального оборудования для вывоза мусора, обслуживания ВВП, воздушных судов и инфраструктурных систем аэропортов, а также оборудования для ремонта и обслуживания железнодорожных путей и инфраструктуры. За время работы компания поставила более 2 500 единиц специального оборудования в России и странах СНГ.

Однако в связи с введением новых законов, касающихся вывоза и переработки мусора, на первый план в 2019 году выходят мусоровозы.

Для решения различных задач в линейке ООО «Технотрейд» предлагается три мусоровоза и один крюковой погрузчик.

Все мусоровозы оборудованы кузовами GeesinkNorba. В зависимости от объема кузова (от 7 м³ до 28 м³) эти автомобили могут эффективно решать задачи как в черте города, так и при вывозе мусора на полигон. Модели с подруливающей третьей осью обеспечивают дополнительную маневренность, которая придется кстати в тесных для грузовиков дворах. Запатентованный мощный пресс обеспечивает коэффициент прессования до 7:1, при этом справляясь даже с крупногабаритным мусором. Цикл прессования занимает до 22 секунд.

Кузов выполнен из легкой высоколегированной стали: получается надежная конструкция, а за счет уменьшенной массы экономится топливо и увеличивается полезная нагрузка. Экономическая эффективность такой техники в разы выше менее технологичных конкурентов.

При этом крюковые погрузчики от одной из крупнейших корпораций VDL на шасси MAN позволяют транспортировать отходы как на небольшие расстояния для дальнейшей сортировки, так и на дальние для захоронения на полигонах.

Москвичам наверняка знакомы и другие городские решения MAN — это эвакуаторы для грузовых и легковых автомобилей на базе шасси MAN TGS 41.480 8X4 BB WW и MAN TGL 12.180 4×2 BL соответственно. Эти надежные и экономичные автомобили уже не первый год помогают бороться с пробками и заторами, возникающими из-за неправильной парковки на центральных улицах столицы.

Всем клиентам компания MAN предлагает комплексные транспортные решения. В сервисные пакеты MAN, помимо технического обслуживания, можно включить обучение водителей MAN ProfiDrive и круглосуточную поддержку на дорогах MAN Mobile24.

С 5 июня 2019 года в России запущен телематический продукт компании MAN Pride. Установить телематику MAN можно на технику других производителей, что является огромным преимуществом для владельцев мультибрендовых автопарков. Через свой компьютер в информационной системе MAN Pride пользователь получает различную информацию об автомобиле: текущее местоположение с отображением на интерактивной карте, текущая скорость, пробег, время работы, средняя скорость, вес и анализ данных о расходе топлива. Несмотря на то что телематика MAN Pride только появилась на рынке, представители компании уже наблюдают спрос и интерес к новинке.

Опыт и отзывы партнеров «МАН Трак энд Бас Рус» показывает, что будущее рынка коммерческого транспорта будут определять высокие технологии: в производстве, эксплуатации и обслуживании. Инновационные решения позволяют существенно оптимизировать издержки на эксплуатацию автопарка. Автомобили по-прежнему остаются в центре внимания, однако сейчас большое внимание уделяется тому, как они решают конкретную бизнес-задачу клиента.