Самолет совершил аварийную посадку на городское шоссе

Пилоту самолета пришлось совершать посадку самолета прямо на оживленной трассе города

В летательном аппарате произошел сбой подачи топлива. Случилось это в четверг утром на Пасифик-авеню в Паркленде (американский штат Вашингтон).

Камера запечатлела аварийную посадку самолета в четверг на юге города Спанавей. Видеозапись разместил в своем Твиттере полицейский патруль штата Вашингтон.

По данным управления шерифа округа Пирс, небольшой самолет утром сел на оживленную трассу после сбоя в подаче топлива. Офицер Клинт Томпсон, патрулировавший район, случайно оказался поблизости, когда низко над дорогой пролетел самолет, и сразу заподозрил неладное. Он развернул автомобиль и последовал за самолетом, а все происходящее снимал его видеорегистратор.

Полицейский включил проблесковые маячки на автомобиле и последовал за самолетом, тормозя движение на шоссе, чтобы пилот смог безопасно приземлиться. Потом помог оттащить самолет с дороги.

Пилот самолета Дэвид Аклам позже рассказал журналистам, что летел на работу, когда двигатель неожиданно заглох, это заставило его совершить аварийную посадку на шоссе. Все обошлось благополучно, без травм и аварий.

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