В Porsche Exclusive Manufaktur каждый Taycan становится уникальным

В Porsche Exclusive Manufaktur каждый Taycan становится уникальным
31 января 17:11 2020

Высококачественные компоненты и особые пакеты комплектации кузова и салона в соединении с искусством ручной работы Porsche Exclusive Manufaktur преображают первый чисто электрический спорткар Porsche и делают его еще более неповторимым

Среди примерно 90 эксклюзивных опций, которые предлагает ателье Porsche Exclusive в Цуффенхаузене, наиболее примечательны пакет Sport Design в трех вариантах исполнения и 21-дюймовые колесные диски Exclusive Design с карбоновыми накладками. Особым шиком отличаются также светодиодные матричные фары с элементами цвета синего льда (Glacial Ice Blue).

К моменту выхода Taycan подразделение Porsche Exclusive Manufaktur в Цуффенхаузене расширило свои производственные мощности: на треть увеличена площадь (теперь она составляет 2000 квадратных метров) и добавлено четыре новых рабочих места с подъемниками. На 150 квадратных метров больше стали также и складские площади, а благодаря прямому соединению с зоной отгрузки готовых автомобилей улучшена внутренняя логистика. Кроме того, команда сотрудников Porsche Exclusive Manufaktur пополнилась новыми экспертами.В Porsche Exclusive Manufaktur каждый Taycan становится уникальнымВ Porsche Exclusive Manufaktur каждый Taycan становится уникальным

Кузов: фары с элементами дневного света цвета синего льда

Пакет Sport Design позволяет придать автомобилю еще более динамичный вид. Он предлагается в трех вариантах исполнения, которые отличаются друг от друга вставками в нижней части переднего бампера, в облицовках порогов и в боковых «плавниках» диффузора. В зависимости от пакета эти вставки окрашены в цвет кузова или в черный глянцевый цвет, либо выполнены из карбона.

Для светодиодных матричных фар с системой динамического освещения Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) подразделение Porsche Exclusive Manufaktur предлагает специальную версию с трехмерным рисунком в виде дорожек печатной платы в корпусе фары и синими (Glacial Ice Blue) элементами дневного света. 21-дюймовые колесные диски Exclusive Design с карбоновыми накладками изготавливаются методом ковки и фрезерования и таким образом сочетают великолепную аэродинамику с облегченной конструкцией: только за счет данного комплекта колес экономия массы составляет более трех килограммов по сравнению с аналогичными вариантами дисков.В Porsche Exclusive Manufaktur каждый Taycan становится уникальным

Высококачественное спортивное исполнение салона

Пакет отделки салона карбоном проникнут духом автоспорта: большие панели в передних и задних дверях, а также декоративные элементы по бокам центральной консоли здесь выполнены из матового карбона. Благодаря пакету контрастной отделки можно выбрать вставки в передних и задних дверях, окрашенных в тон цвета кузова. Спортивный характер Taycan дополнительно подчеркнут и цветные ремни безопасности, которые могут выполняться в цветах Graphite Blue, Truffle Brown, Chalk Beige, Crayon, Blackberry, Meranti Brown, Atacama Beige, Slate Grey и Bordeaux.В Porsche Exclusive Manufaktur каждый Taycan становится уникальным

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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