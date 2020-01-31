В Porsche Exclusive Manufaktur каждый Taycan становится уникальным

Высококачественные компоненты и особые пакеты комплектации кузова и салона в соединении с искусством ручной работы Porsche Exclusive Manufaktur преображают первый чисто электрический спорткар Porsche и делают его еще более неповторимым

Среди примерно 90 эксклюзивных опций, которые предлагает ателье Porsche Exclusive в Цуффенхаузене, наиболее примечательны пакет Sport Design в трех вариантах исполнения и 21-дюймовые колесные диски Exclusive Design с карбоновыми накладками. Особым шиком отличаются также светодиодные матричные фары с элементами цвета синего льда (Glacial Ice Blue).

К моменту выхода Taycan подразделение Porsche Exclusive Manufaktur в Цуффенхаузене расширило свои производственные мощности: на треть увеличена площадь (теперь она составляет 2000 квадратных метров) и добавлено четыре новых рабочих места с подъемниками. На 150 квадратных метров больше стали также и складские площади, а благодаря прямому соединению с зоной отгрузки готовых автомобилей улучшена внутренняя логистика. Кроме того, команда сотрудников Porsche Exclusive Manufaktur пополнилась новыми экспертами.

Кузов: фары с элементами дневного света цвета синего льда

Пакет Sport Design позволяет придать автомобилю еще более динамичный вид. Он предлагается в трех вариантах исполнения, которые отличаются друг от друга вставками в нижней части переднего бампера, в облицовках порогов и в боковых «плавниках» диффузора. В зависимости от пакета эти вставки окрашены в цвет кузова или в черный глянцевый цвет, либо выполнены из карбона.

Для светодиодных матричных фар с системой динамического освещения Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) подразделение Porsche Exclusive Manufaktur предлагает специальную версию с трехмерным рисунком в виде дорожек печатной платы в корпусе фары и синими (Glacial Ice Blue) элементами дневного света. 21-дюймовые колесные диски Exclusive Design с карбоновыми накладками изготавливаются методом ковки и фрезерования и таким образом сочетают великолепную аэродинамику с облегченной конструкцией: только за счет данного комплекта колес экономия массы составляет более трех килограммов по сравнению с аналогичными вариантами дисков.

Высококачественное спортивное исполнение салона

Пакет отделки салона карбоном проникнут духом автоспорта: большие панели в передних и задних дверях, а также декоративные элементы по бокам центральной консоли здесь выполнены из матового карбона. Благодаря пакету контрастной отделки можно выбрать вставки в передних и задних дверях, окрашенных в тон цвета кузова. Спортивный характер Taycan дополнительно подчеркнут и цветные ремни безопасности, которые могут выполняться в цветах Graphite Blue, Truffle Brown, Chalk Beige, Crayon, Blackberry, Meranti Brown, Atacama Beige, Slate Grey и Bordeaux.