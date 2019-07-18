Mitsubishi Motors сообщила об открытии нового бренд-центра в Токио

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) объявила об открытии нового бренд-центра MI-Garden Ginza в сентябре 2019 года, чтобы продемонстрировать сочетание непревзойдённого дизайна, проверенной временем инженерной мысли и новаторских технологий, которые олицетворяют бренд Mitsubishi Motors и его слоган “Drive your Ambition”.

MI-Garden Ginza, расположенный в столице Японии – Токио, предоставит посетителям специальное пространство для изучения автомобилей и технологий Mitsubishi Motors, которые воплотят в себе ценности бренда и продемонстрируют, как они могут быть включены в их жизнь. “М” в названии центра означает Mitsubishi, а “I” символизирует интеллект, изобретательность, вдохновение и взаимодействие (intelligent, ingenious, inspiration, interaction). Такое название призвано подчеркнуть, что для каждого посетителя MI-Garden Ginza – это место для вдохновения, для рождения новых идей и расширения своих возможностей с помощью профессионально разработанных автомобилей.

В течение первых недель после открытия в центре будет выставлена концептуальная модель электрического внедорожника Mitsubishi Motors e-Evolution Concept, которая даст возможность посетителям увидеть, как будет выглядеть будущее высокопроизводительных электромобилей компании.

Посетители также смогут насладиться новым уровнем комфорта во время отдыха на природе, подзаряжая оборудование непосредственно от Outlander PHEV. Кроме того, они смогут познакомиться с возможностями образа жизни, основанного на принципах устойчивого энергоснабжения, использующего энергосистему Vehicle-to-Home нового пакетного предложения Mitsubishi – «Dendo Drive House».

Чтобы полностью обеспечить спокойный и устойчивый образ жизни в стенах центра, 100% энергии, используемой в MI-Garden Ginza, будет произведено из возобновляемых ресурсов. В MI-Garden Ginza будет поставляться кофе из популярной новозеландской кофейни Allpress Espresso, а блюда меню будут приготовлены из органических тщательно отобранных ингредиентов.

MI-Garden Ginza, который стремится стать новым символом Гинзы, также проведет множество мероприятий в привлекательной зеленой садовой зоне, что является редкостью для высоко урбанизированного района, и позволит этому центру стать новым местом притяжения для жителей и туристов.