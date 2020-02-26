В Японии представили практичный кей-кар Nissan Roox

В Японии представили практичный кей-кар Nissan Roox
26 февраля 14:11 2020

Nissan представил в Японии новое поколение кей-кара Roox. В прошлом поколении модель носила имя Nissan DAYZ Roox, теперь же это просто Nissan Roox

Новинка разработана компанией NMKV (Nissan Mitsubishi Kei Vehicles), совместным предприятием Nissan и Mitsubishi Motors. Автомобиль является братом-близнецом вышедшего в начале февраля Mitsubishi eK Cross Space. При этом они оба копируют концепт Mitsubishi Super Height K-Wagon, дебютировавший на автосалоне в Токио в октябре 2019 года.

Кей-кар получил сдвижную дверь, открывающуюся на 650 мм, задние сиденья с продольной регулировкой на 320 мм и багажник длиной до 675 мм (при максимально сдвинутых вперед сиденьях).

Как и соплатформенные автомобили, Nissan Roox оснащается 0,66-литровым 3-цилиндровым моторчиком. Он развивает 52 л.с. и 60 Нм в атмосферном исполнении и 64 л.с. и 100 Нм — в турбированном. Привод может быть передним или полным. Везде используется вариатор.

Nissan Roox

Фото: Drom.ru

Автомобиль получил систему безопасности ProPilot. Она следит за разметкой и дистанцией до следующего впереди автомобиля. В случае опасности машина способна самостоятельно затормозить.

Базовая цена Nissan Roox — 1 415 700 иен (=840 000 рублей). Версия с полным приводом стоит от 1 549 900 иен (=920 000 рублей). Кей-кар с турбомотором обойдется минимум в 1 932 700 иен (=1 148 000 рублей).

Nissan Roox

Фото: Drom.ru

Источник Drom.ru.

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NissanRooxЯпония
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Павел Хорошев
    26 февраля, 14:23 #1 Павел Хорошев

    Сначала подумал, что опечатались. Ведь выглядит он именно на букву “г”.

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