В Японии представили практичный кей-кар Nissan Roox

Nissan представил в Японии новое поколение кей-кара Roox. В прошлом поколении модель носила имя Nissan DAYZ Roox, теперь же это просто Nissan Roox

Новинка разработана компанией NMKV (Nissan Mitsubishi Kei Vehicles), совместным предприятием Nissan и Mitsubishi Motors. Автомобиль является братом-близнецом вышедшего в начале февраля Mitsubishi eK Cross Space. При этом они оба копируют концепт Mitsubishi Super Height K-Wagon, дебютировавший на автосалоне в Токио в октябре 2019 года.

Кей-кар получил сдвижную дверь, открывающуюся на 650 мм, задние сиденья с продольной регулировкой на 320 мм и багажник длиной до 675 мм (при максимально сдвинутых вперед сиденьях).

Как и соплатформенные автомобили, Nissan Roox оснащается 0,66-литровым 3-цилиндровым моторчиком. Он развивает 52 л.с. и 60 Нм в атмосферном исполнении и 64 л.с. и 100 Нм — в турбированном. Привод может быть передним или полным. Везде используется вариатор.

Автомобиль получил систему безопасности ProPilot. Она следит за разметкой и дистанцией до следующего впереди автомобиля. В случае опасности машина способна самостоятельно затормозить.

Базовая цена Nissan Roox — 1 415 700 иен (=840 000 рублей). Версия с полным приводом стоит от 1 549 900 иен (=920 000 рублей). Кей-кар с турбомотором обойдется минимум в 1 932 700 иен (=1 148 000 рублей).

Источник Drom.ru.