Mercedes-Benz начинает долгосрочное сотрудничество с горно-туристическим центром «Газпром»

Mercedes-Benz заключает долгосрочное партнерство с горно-туристическим центром «Газпром»

Вспомните свои ощущения от подъема в горы: свежий воздух, прохладный ветер, высокое голубое небо, которое встречается на горизонте с горными хребтами. Mercedes-Benz вдохновляется любителями свободы и активного образа жизни, а также путешествующими на своих автомобилях. Для них и всех посетителей всесезонного горно-туристического центра «Газпром» малотоннажное подразделение Mercedes-Benz заключает долгосрочное партнерство и предлагает погрузиться в мир премиальной роскоши.

В течение года посетителей центра, расположенного в пос. Красная Поляна и с. Эсто-Садок Адлерского района Сочи, ждут приятные сюрпризы. Комфортные шаттлы на базе V-Класса, Sprinter и Sprinter Classic курсируют для гостей курорта от Сочи и между объектами. В одной из брендированных трехлучевой звездой гондол отдыхающие поднимаются по канатной дороге к горнолыжным спускам или гостиницам. Помимо свежего воздуха, великолепной природы и сезонных видов спорта Mercedes-Benz предлагает отдыхающим посвятить свое время познавательным выступлениям друзей марки. Более того, каждые выходные до 31 марта на курорте ГТЦ «Газпром» работает детская школа обучения катанию на горных лыжах Mercedes-Benz Kids Club.

Если Вы встречаетесь с друзьями на курорте или потеряли друг друга, примечательным местом встречи могут послужить подиумы с автомобилями Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Х-Класс практически создан для активного времяпрепровождения. Этот автомобиль больше чем просто внедорожник или пикап. Он может увезти в кузове почти тонну груза, с удобством разместить в салоне четверых пассажиров, преодолеть сложные внедорожные препятствия. С понижающей передачей и доступным в качестве опции задним блокируемым межколёсным дифференциалом владелец X-Класса без труда доставит к точке назначения. Желающие познакомиться ближе с первым премиальным пикапом смогут записаться на тест-драйв по живописным дорогам горно-туристического центра «Газпром».

Здесь же можно увидеть самый технологичный Sprinter. В новом поколении зарекомендовавшие себя задний и полный приводы дополнены новой системой переднего привода. Инновации и ультрасовременные технологии, широкие возможности индивидуализации и более 1700 различных вариантов кузова впервые стали доступны для владельцев малотоннажных автомобилей. Автомобиль впечатляет набором систем безопасности и помощи водителю.

Эти и многие другие активности доступны гостям и постояльцам знаменитого всесезонного горного курорта ГТЦ «Газпром» до конца года. Партнерство малотоннажного подразделения Mercedes-Benz позволит в полной мере познакомиться с модельным рядом. Автомобили Mercedes-Benz олицетворяют свободу передвижения, возможность с легкостью увезти лыжи, сноуборд, велосипед – да практически любое снаряжение, которое может Вам пригодиться!

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