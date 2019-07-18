Компания Hyundai подвела итоги онлайн-конкурса «Катаюсь безопасно»

Хендэ Мотор СНГ подвела итоги семейного онлайн-конкурса «Катаюсь безопасно». Призерами стали 28 семей, которые получат памятные подарки от проекта Hyundai «Безопасная дорога» и Робокара Поли.

Кампания проходила онлайн – в социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте. Участники со всей России записывали и размещали в своих аккаунтах короткие видеоролики с хештегом #КатаюсьБезопасно, демонстрирующие соблюдение ребенком правил безопасного движения на велосипедах, самокатах, беговелах и роликах. Конкурс стартовал в начале летнего сезона для напоминания юным участникам правил передвижения на детском транспорте.

Социально-образовательный проект «Безопасная дорога» стартовал в 2017 году. Его главной целью является формирование культуры безопасного поведения на дорогах у детей дошкольного возраста и их родителей. В рамках проекта воспитатели детских дошкольных учреждений, пройдя методическую подготовку, проводят специально разработанные интерактивные занятия для детей по формированию культуры безопасного поведения на дороге, а также семинары и консультации для их родителей. За два года в проекте приняли участие 57 дошкольных образовательных организаций, 477 педагогов и 5 617 детей из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Образовательная концепция проекта «Безопасная дорога» получила положительные рецензии и поддержку Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, ФКУ НИЦ БДД МВД России, Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки РФ и была рекомендована к апробации в образовательных организациях на территории Российской Федерации.