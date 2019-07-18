Клиента BlaBlaCar подвезли из Петербурга в Москву в кабине поезда

Октябрьская железная дорога (ОЖД) и Российские железные дороги (РЖД) начали проверку после информации том, что машинисты подвезли в кабине поезда клиента сервиса BlaBlaCar из Петербурга в Москву

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что житель Москвы 15 июля забронировал через сервис BlaBlaCar поездку из Петербурга за 1,3 тысячи рублей. Местом встречи был указан Московский вокзал. Там его встретил машинист поезда, представившийся Романом. В результате он и еще один клиент BlaBlaCar доехали до Москвы на кабине машиниста.

Как сообщили в ОЖД, в связи с этим проверяются камеры видеонаблюдения на вокзалах, а также проводится анализ видеозаписей работы локомотивных бригад. Если факт нарушения подтвердится, машинистов привлекут к ответственности.

Проверку также проводит РЖД. Там заявили, что проверют, «является ли информация достоверной или же носит фейковый характер».

В сервисе BlaBlaCar также сообщили, что проводят проверку, передает ТАСС. При этом, по словам представителя сервиса, похожая история уже происходила два года назад, однако тогда информация оказалась недостоверной.

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