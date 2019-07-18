Формула 1 готовится вернуть болидам классическую схему реализации граунд-эффекта

Формула 1 может с 2021 года существенно изменить аэродинамическую конфигурацию болидов. Ключевым изменением в этом случае станет возврат к классической схеме реализации граунд-эффекта, использование которой технические требования сделали невозможными еще в начале 80-х годов.

Сейчас возможности конструкторов в использовании граунд-эффекта сильно ограничивает необходимость иметь плоское днище. Замысел, о котором стало известно Motorsport.com, предусматривает отказ от этого требования. Благодаря этому нижние части понтонов могут быть превращены в диффузоры, чья эффективность благодаря большей площади (в горизонтальной проекции) будет гораздо выше, чем у существующих сейчас диффузоров. На рисунке Джорджо Пиолы в начале статьи можно увидеть, как может выглядеть конфигурация нижней части понтона.

«Машины должны стать проще, так как мы избавимся от большинства маленьких элементов, особенно в зоне перед понтонами, передние крылья тоже станут проще, – рассказал главный технический специалист FIA по автомобилям типа «формула» Николас Томбасис Motorsport.com – Два диффузора будут находиться прямо под машиной, они будут представлять собой две огромных трубки Вентури, который займут все пространство под понтонами».

Но как все это скажется на плотности борьбы?

«Аэродинамическую картину за кормой машины теперь будут формировать два очень мощных потока, вырывающихся из диффузоров, – пояснил Томбасис. – Эти потоки будут сравнительно чистыми, и едущие сзади машины будут терять намного меньше прижимной силы чем сейчас».

В настоящий момент движение на расстоянии двух корпусов от едущей впереди машины приведет к потере около 45% прижимной силы. По данным компьютерного моделирования, новая конфигурация позволит снизить эти потери до 5-10 %.

Свою роль в этом должно сыграть и уменьшение размеров заднего антикрыла: это можно будет сделать, так как сам кузов автомобиля будет генерировать гораздо больше прижимной силы, чем при нынешней схеме с плоским днищем и диффузором в задней части.

В настоящий момент заднее крыло – один из главных элементов, превращающих «чистый» воздух в «грязный». Уменьшение этой детали в размерах позволит снизить негативный эффект – в дополнение к тому, что общая конфигурация потоков в задней части автомобиля радикально изменится.

Руководство Ф1 надеется к 15 сентября согласовать новую концепцию с представителями команд, чтобы Всемирный совет по автоспорту ратифицировал ее в конце октября.

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