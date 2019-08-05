Опубликованы первые снимки новой Toyota Yaris

В Интернете были размещены первые фотоснимки обновленной версии хэтчбека Toyota Yaris

Хоть автомобиль и покрыт камуфляжной пленкой, однако все равно можно рассмотреть основные особенности его дизайна.

Новая версия авто получит немного измененные передние фары и массивную каскадную радиаторную решетку. В целом его внешний вид был назван экспертами слегка «мультяшным». Причиной этому стали короткие двери для задних пассажиров и общий рельеф. Новинка создана на базе архитектуры TNGA, позволившей конструкторам заметно улучшить ее маневренность и безопасность. В салоне расположен большой сенсорный экран, находящийся в центре основной консоли. Специалисты считают, что даже ее базовую версию оснастят различными электронными помощниками.

Согласно предварительным данным, новый Yaris не будет электрическим, однако все же получит гибридный вариант. Правда, неизвестно, каким именно мотором его оснастят: турбированным двигателем объемом 1,2 литра или 4-цилиндровым агрегатом объемом 1,8 литра. В разработке также находится спортивная версия GR Sport, которая может получить усиленную установку.

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