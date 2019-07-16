«КАМАЗ-мастер» закрепил лидерство в ралли «Шелковый путь»

Состоялся девятый этап международного ралли–марафона «Шелковый путь–2019» по маршруту Алашань – Цзяюйгуань

Воскресный день вышел успешным: «КАМАЗ-мастер» расположился на первых трех местах общего грузового зачета. Идущий четвертым Мартен ван ден Бринк проигрывал лидеру Антону Шибалову 1 час 20 минут, от третьего места голландца отделяли 55 минут. Учитывая большой временной отрыв, задачей экипажей российской команды было исключить риск и пройти дистанцию в рабочем режиме.

Перед стартом девятого этапа к экипажам «КАМАЗ-мастер» обратился пятикратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев: «Привет, друзья! К сожалению, не могу находиться рядом с вами, но я внимательно слежу за гонкой. Очень сильно переживаю за экипажи «КАМАЗ-мастер», не меньше, чем если бы я сам был за рулем в этот момент. В этом году гонка получается очень сложной, непростой для нас. Рад, что ребята сражаются до последнего метра и смогли выйти в лидеры ралли. Впереди заключительный этап, верю, что все для нас закончится хорошо!»

Боевой спецучасток в 290 километров, как и обещали организаторы ралли, выдался крайне сложным. Дюнный участок представлял собой опасность засесть в песках, а бездорожье с его ямами и канавами доставляло неудобство спортсменам, находившимся в постоянной тряске. Плюс ко всему в пустыне Гоби стоит настоящая жара – максимальная температура сегодня доходила до отметки в 40 градусов по Цельсию. Так что добраться до финиша этапа было настоящим испытанием не только для техники, но и для людей.

Лучше всех с прохождением живописного этапа на фоне величественного горного хребта справился экипаж Антона Шибалова, выигравший второй этап подряд. Результат лидера «Шелкового пути» – 4 часа 3 минуты 15 секунд. Андрей Каргинов проиграл ему 8 минут 52 секунды. Замкнул тройку лучших по итогам соревновательного дня Айрат Мардеев (+11:25). Сергей Куприянов на газодизельном грузовике потерял более двух часов из-за технических проблем (+2:21:37).

Антон Шибалов, пилот команды «КАМАЗ-мастер» (экипаж №303):”Непростой спецучасток, практически весь день дюны и бездорожье. А бездорожье здесь такое, что ямы, бугры и верблюжья колючка очень жесткие. После выхода в лидеры гонки мы ехали с запасом, риск сейчас неуместен: необходимо доехать до финиша без проблем, чтобы машина довезла нас. Лидерство на «Шелковом пути» стало неожиданным, но это ралли-рейды, здесь надо держаться в напряжении до самого подиума, потому что даже на лиазоне результат можно потерять в последний день. Борьба идет до самого финиша». Андрей Каргинов, пилот команды «КАМАЗ-мастер» (экипаж № 300): «Сегодня не такая скоростная трасса, наверное, самая медленная на этом “Шелковом пути”. Дюны были, но они не сложные, маленькие, мы медленно ехали. Потом было много бездорожья, ям, канав, сильно трясло. Сегодня, кстати, было очень жарко — порядка 40 градусов, начал греться двигатель. Все участники находятся в одинаковых условиях. Мы готовимся к гонкам, физически чувствуем себя хорошо. Понимаем, что выигрывает не только техника, но и организм. Нужно быть полностью сосредоточенными».

В генеральном зачете Антон Шибалов укрепил свое лидерство – 23 часа 25 минут 17 секунд. Андрей Каргинов идет вторым (+24:48), на третьем месте Айрат Мардеев (+37:29), получивший за один из этапов еще одну минуту штрафа. Экипаж Сергея Куприянова сохранил за собой пятую строчку в табели о рангах (+3:53:33).

Айрат Мардеев, пилот команды «КАМАЗ-мастер» (экипаж №302): «Все отлично, ничего необычного сегодня не было: дюны, много бездорожья. Ехали в своем темпе, аккуратно, потому что понимаем, что главная задача сейчас довезти результат, не совершать ошибок. С машиной все в порядке, в одном месте возвращались назад, в дюнах один раз остановились, потеряли немного времени. Сегодня дюны были получше, чем вчера, с тычками, резкими спусками».

Десятый, заключительный, этап ралли «Шелковый путь» состоится во вторник по маршруту Цзяюйгуань – Дуньхуан. Общая протяженность этапа составит 556 километров, а боевой участок включит в себя 255 километров. В этот же день состоится торжественная церемония награждения. До окончания гонки остается совсем немного!

ГРУЗОВОЙ ЗАЧЕТ. РЕЗУЛЬТАТЫ 9-ГО ЭТАПА

Pos. Name Make Time Gap

1 A. SHIBALOV Kamaz 04:03:15 00:00:00

2 A. KARGINOV Kamaz 04:12:07 00:08:52

3 A. MARDEEV Kamaz 04:14:40 00:11:25

4 M. VAN DEN BRINK Renault 04:37:57 00:34:42

5 A. VASILEVSKI MAZ 04:41:36 00:38:21

6 A. KADSHAI DAF 06:02:31 01:59:16

7 B. LEVITSKII Gaz 06:23:47 02:20:32

8 S. KUPRIANOV Kamaz 06:24:52 02:21:37

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Pos. Name Make Time Gap

1 A. SHIBALOV Kamaz 23:25:12 00:00:00

2 A. KARGINOV Kamaz 23:50:00 00:24:48

3 A. MARDEEV Kamaz 24:02:41 00:37:29

4 M. VAN DEN BRINK Renault 25:20:17 01:55:05

5 S. KUPRIANOV Kamaz 27:18:45 03:53:33

6 A. VASILEVSKI MAZ 28:28:23 05:03:11

7 A. KADSHAI DAF 29:58:12 06:33:00

8 B. LEVITSKII Gaz 141:06:42 117:41:30