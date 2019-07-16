«КАМАЗ-мастер» закрепил лидерство в ралли «Шелковый путь»

«КАМАЗ-мастер» закрепил лидерство в ралли «Шелковый путь»
Июль 16 09:05 2019

Состоялся девятый этап международного ралли–марафона «Шелковый путь–2019» по маршруту Алашань – Цзяюйгуань

Воскресный день вышел успешным: «КАМАЗ-мастер» расположился на первых трех местах общего грузового зачета. Идущий четвертым Мартен ван ден Бринк проигрывал лидеру Антону Шибалову 1 час 20 минут, от третьего места голландца отделяли 55 минут. Учитывая большой временной отрыв, задачей экипажей российской команды было исключить риск и пройти дистанцию в рабочем режиме.

Перед стартом девятого этапа к экипажам «КАМАЗ-мастер» обратился пятикратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев: «Привет, друзья! К сожалению, не могу находиться рядом с вами, но я внимательно слежу за гонкой. Очень сильно переживаю за экипажи «КАМАЗ-мастер», не меньше, чем если бы я сам был за рулем в этот момент. В этом году гонка получается очень сложной, непростой для нас. Рад, что ребята сражаются до последнего метра и смогли выйти в лидеры ралли. Впереди заключительный этап, верю, что все для нас закончится хорошо!»

Боевой спецучасток в 290 километров, как и обещали организаторы ралли, выдался крайне сложным. Дюнный участок представлял собой опасность засесть в песках, а бездорожье с его ямами и канавами доставляло неудобство спортсменам, находившимся в постоянной тряске. Плюс ко всему в пустыне Гоби стоит настоящая жара – максимальная температура сегодня доходила до отметки в 40 градусов по Цельсию. Так что добраться до финиша этапа было настоящим испытанием не только для техники, но и  для людей.

Лучше всех с прохождением живописного этапа на фоне величественного горного хребта справился экипаж Антона Шибалова, выигравший второй этап подряд. Результат лидера «Шелкового пути» – 4 часа 3 минуты 15 секунд. Андрей Каргинов проиграл ему 8 минут 52 секунды. Замкнул тройку лучших по итогам соревновательного дня Айрат Мардеев (+11:25). Сергей Куприянов на газодизельном грузовике потерял более двух часов из-за технических проблем (+2:21:37).

«КАМАЗ-мастер» (экипаж №303)

Антон Шибалов, пилот команды «КАМАЗ-мастер» (экипаж №303):”Непростой спецучасток, практически весь день дюны и бездорожье. А бездорожье здесь такое, что ямы, бугры и верблюжья колючка очень жесткие. После выхода в лидеры гонки мы ехали с запасом, риск сейчас неуместен: необходимо доехать до финиша без проблем, чтобы машина довезла нас. Лидерство на «Шелковом пути» стало неожиданным, но это ралли-рейды, здесь надо держаться в напряжении до самого подиума, потому что даже на лиазоне результат можно потерять в последний день. Борьба идет до самого финиша».

Андрей Каргинов, пилот команды «КАМАЗ-мастер» (экипаж № 300): «Сегодня не такая скоростная трасса, наверное, самая медленная на этом “Шелковом пути”. Дюны были, но они не сложные, маленькие, мы медленно ехали. Потом было много бездорожья, ям, канав, сильно трясло. Сегодня, кстати, было очень жарко — порядка 40 градусов, начал греться двигатель. Все участники находятся в одинаковых условиях. Мы готовимся к гонкам, физически чувствуем себя хорошо. Понимаем, что выигрывает не только техника, но и организм. Нужно быть полностью сосредоточенными».

В генеральном зачете Антон Шибалов укрепил свое лидерство – 23 часа 25 минут 17 секунд. Андрей Каргинов идет вторым (+24:48), на третьем месте Айрат Мардеев (+37:29), получивший за один из этапов еще одну минуту штрафа. Экипаж Сергея Куприянова сохранил за собой пятую строчку в табели о рангах (+3:53:33).

«КАМАЗ-мастер» (экипаж № 300) 1

Айрат Мардеев, пилот команды «КАМАЗ-мастер» (экипаж №302): «Все отлично, ничего необычного сегодня не было: дюны, много бездорожья. Ехали в своем темпе, аккуратно, потому что понимаем, что главная задача сейчас довезти результат, не совершать ошибок. С машиной все в порядке, в одном месте возвращались назад, в дюнах один раз остановились, потеряли немного времени. Сегодня дюны были получше, чем вчера, с тычками, резкими спусками».

Десятый, заключительный, этап ралли «Шелковый путь» состоится во вторник по маршруту Цзяюйгуань – Дуньхуан. Общая протяженность этапа составит 556 километров, а боевой участок включит в себя 255 километров. В этот же день состоится торжественная церемония награждения. До окончания гонки остается совсем немного!

Medium

ГРУЗОВОЙ ЗАЧЕТ. РЕЗУЛЬТАТЫ 9-ГО ЭТАПА

Pos.       Name                                 Make                    Time                      Gap

1             A. SHIBALOV                     Kamaz                  04:03:15                               00:00:00

2             A. KARGINOV                    Kamaz                  04:12:07                               00:08:52

3             A. MARDEEV                     Kamaz                  04:14:40                               00:11:25

4             M. VAN DEN BRINK         Renault                   04:37:57                               00:34:42

5             A. VASILEVSKI                   MAZ                      04:41:36                               00:38:21

6             A. KADSHAI                        DAF                       06:02:31                               01:59:16

7             B. LEVITSKII                        Gaz                        06:23:47                               02:20:32

8             S. KUPRIANOV                  Kamaz                     06:24:52                               02:21:37

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Pos.       Name                                   Make                    Time                                     Gap

1             A. SHIBALOV                     Kamaz                  23:25:12                               00:00:00

2             A. KARGINOV                    Kamaz                  23:50:00                               00:24:48

3             A. MARDEEV                     Kamaz                  24:02:41                               00:37:29

4             M. VAN DEN BRINK         Renault                   25:20:17                               01:55:05

5             S. KUPRIANOV                  Kamaz                  27:18:45                               03:53:33

6             A. VASILEVSKI                   MAZ                      28:28:23                               05:03:11

7             A. KADSHAI                        DAF                       29:58:12                               06:33:00

8             B. LEVITSKII                        Gaz                        141:06:42                            117:41:30

На тему:

  Article "tagged" as:
КАМАЗ-МастерраллиШелковый путь-2019
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Volkswagen презентует Passat восьмого поколения в парке Музеон

Volkswagen презентует Passat восьмого поколения в парке Музеон 2

Фургонами Ford можно опоясать весь земной шар

Фургонами Ford можно опоясать весь земной шар 0

Солнце расплавило Lexus

Солнце расплавило Lexus 2