Вернувшего кошелек на АЗС в Белоруссии россиянина подозревают в краже

В СК прокомментировали ситуацию с задержанным россиянином, которого подозревают в краже 100 долларов из найденного кошелька



В начале июня семья россиян — 37-летний Сергей, Анна и двое детей 7 и 11 лет, отправилась в Грецию. Маршрут выбрали сложный: на машине через Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию, Сербию, Македонию. Путешествие обещало быть захватывающим и запоминающимся. «Так и получилось», — с горькой иронией говорит Анна.

— 8 июня по пути в Европу мы пересекали Беларусь. Остановились на заправке на трассе М1 в Толочинском районе. Муж по пути в туалет нашел кошелек. Отдали его кассирам и отправились в путь. Доехали до Греции, отдохнули и 29 июня въехали в Беларусь, возвращаясь уже домой.

По пути назад семья остановилась практически в районе той самой заправки — только у АЗС на другой стороне трассы. К машине россиян подошли милиционеры, которые, проверив документы, сообщили, что машина находится в розыске, а глава семейства проходит по делу о краже. Как оказалось, владелец кошелька, студент Таджикистана, обратился с заявлением в милицию: по его словам, из бумажника пропали 100 долларов.

— Мужа задержали 29 июня в 23.55. Мне предложили поехать переночевать в агроусадьбу где-то под Толочином, но я побоялась ехать ночью куда-то в незнакомой местности. В итоге мы с двумя детьми переночевали в машине под зданием РОВД. К тому же теплилась надежда, что мужа отпустят. И где он нас тогда будет искать?

Когда Анне стало понятно, что супруга не отпустят, она обратилась в посольство России в Беларуси и начала искать адвоката.

Женщина недоумевает, как можно обвинить в краже человека, который нашел чужой кошелек и тут же его отдал: «Да если бы мы хотели его присвоить, то просто не отдавали бы его на заправке — логично же?»

Она также удивлена тем фактом, что при пересечении польско-белорусской границы пограничники и таможенники, проверив автомобиль семейства по базе, не сказали, что машина находится в розыске.

Официальные комментарии

— Посольство России в Беларуси в курсе ситуации и держит ее под контролем. Дипмиссия находится на связи с семьей и адвокатом, — сообщил TUT.BY консул российского посольства в Беларуси Роман Попов.

В милиции подтвердили факт задержания россиянина.

— Он задержан в рамках возбужденного уголовного дела по факту кражи, — сообщила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. Сейчас этим делом занимается Следственный комитет. — Следственным комитетом 8 июня было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 («Кража») Уголовного кодекса Беларуси. Сейчас в рамках расследования этого дела задержан 37-летний гражданин России. Согласно предварительным данным и проведенным оперативно-розыскным мероприятиям, установлено, что в тот день на автозаправке был оставлен кошелек. Россиянин взял этот кошелек, зашел с ним в туалет, а выйдя оттуда оставил пустой бумажник у оператора АЗС. Все это зафиксировано на записи камер видеонаблюдения. Сейчас мужчина задержан, с ним работают следователи, — сообщила TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

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