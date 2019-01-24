Процесс создания лимузина Aurus на видео

Минпромторг показал, как создавался автомобиль Aurus

Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало видео, в котором подробно рассказало о том, как создавалась линейка новых автомобилей на основе единой модульной платформы Aurus.

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«Задача была поставлена в 2013 году. Исполнителем было определено ФГУП “НАМИ”. Получился масштабный и амбициозный проект. Создана не просто новая российская машина: созданы мощности и компетенции для серийного производства надежных автомобилей», – отмечают в пресс-службе министерства.

Там добавили, что этот проект позволил консолидировать ресурсы российского автопрома и организовать межотраслевое научное, техническое и производственное взаимодействие. Для работы над новым проектом были собраны лучшие российские инженеры и конструкторы, созданы новые технологии, а также оборудование.

Специально для Aurus была разработана линейка мощных двигателей V8 и V12, которые работают вкупе с электромотором. Все автомобили этой линейки, впервые в истории российского автопрома, гибридные.

Отмечается, автомобили Aurus Russia используют президент России Владимир Путин и глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Сейчас ведутся работы по серийному производству машин. На базе ПАО «Соллерс» будут созданы мощности для выпуска 5 тысяч автомобилей в год.

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