Tesla и Bugatti не входят в список роскошных машин

У Счетной палаты возникли вопросы к системе начисления транспортного налога с повышающим коэффициентом, распространяющегося на автомобили стоимостью более 3 млн рублей

Аудиторы отметили, что в списке роскошных машин, который ежегодно публикуется Минпромторгом, отсутствуют премиальные модели Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4Matic Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport.

«Мы результаты рассматривали вместе с налоговой службой и пришли к общему мнению, что нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей. Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов», — прокомментировал аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

Напомним, обновленный список премиальных автомобилей, облагаемых так называемым «налогом на роскошь», был опубликован в марте 2019 года. В перечень моделей и их модификаций попало 1223 наименования, в том числе 576 машин стоимостью от 3 до 5 млн руб. и 477 машин ценой от 5 до 10 млн рублей.

При этом в список вошли модели массовых брендов. К примеру, «роскошью» назвали типовые модификации Kia Stinger и Kia K900, внедорожники Volkswagen Touareg и Teramont, а также кроссовер Chevrolet Traverse.

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