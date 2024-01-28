Привилегии для владельцев автомобилей Chery и их друзей

С начала января 2024 года Chery предоставляет новую программу дополнительных привилегий своим лояльным клиентам, разделяющим ценности бренда. Согласно этой программе, любой владелец автомобиля Chery может оказать поддержку своим друзьям или знакомым, желающим приобрести новый автомобиль Chery, предоставляя им приветственный подарок от бренда. Этот подарок сделает их первые визиты на техническое обслуживание или другие сервисные процедуры более выгодными.

Чтобы воспользоваться этой программой, владельцу автомобиля Chery необходимо зарегистрироваться на сайте koc.chery.ru, зайти в личный кабинет и передать ссылку на свой персональный лэндинг другу или знакомому, который планирует приобрести новый автомобиль Chery. Покупатель, в свою очередь, должен перейти по предоставленной ссылке, зарегистрироваться, получить QR-код и предъявить его сотруднику дилерского центра при приобретении автомобиля для получения приятного бонуса в виде сертификата, равного денежному эквиваленту.

Этот сертификат можно использовать для получения скидки на услуги сервиса у официальных дилеров Chery, а также при покупке оригинальных запасных частей и аксессуаров. Сумма сертификата зависит от модели приобретенного автомобиля, а его срок действия составляет 1 год.

Сертификаты лояльности для новых покупателей автомобилей Chery по программе дополнительных привилегий предоставляются следующим образом:

TIGGO 4 PRO – 10 000 рублей;

TIGGO 7 PRO – 12 000 рублей;

TIGGO 7 PRO MAX – 12 000 рублей;

TIGGO 8 PRO – 15 000 рублей;

TIGGO 8 PRO MAX – 15 000 рублей;

ARRIZO 8 – 12 000 рублей;

TIGGO 7 PRO PLUG-IN HYBRID – 12 000 рублей;

TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID – 15 000 рублей.

Владелец Chery, предоставивший ссылку на свой персональный лэндинг, также получит комплимент от бренда в виде баллов, которые можно использовать для приобретения электронных сертификатов на сервисе giftery.ru. Размер вознаграждения также зависит от приобретенной модели автомобиля другом или знакомым. Возможность делиться персональным лэндингом для приобретения автомобиля разрешена до 5 раз в месяц.