SKODA KAMIQ получил максимальную оценку в краш-тестах Euro NCAP

Новый ŠKODA KAMIQ получил максимальную оценку в пять звезд по результатам независимых тестов Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) – европейской программы оценки новых автомобилей

Таким образом, первый городской SUV чешского бренда стал одной из самых безопасных моделей в своем классе. Наиболее высокие баллы новый ŠKODA KAMIQ получил за обеспечение защиты взрослых пассажиров и велосипедистов.

Кристиан Штрубе, член Совета директоров ŠKODA, ответственный за техническое развитие, прокомментировал полученные результаты:

«Активная и пассивная безопасность автомобилей всегда была одним из важнейших приоритетов для ŠKODA. Тот факт, что наша новая модель KAMIQ получила максимальные пять звезд в краш-тестах Euro NCAP, показывает, насколько высокую планку мы для себя установили и насколько наши инженеры успешно справляются с задачей соответствовать этому уровню».

ŠKODA KAMIQ успешно прошел цикл краш-тестов и испытаний систем безопасности Euro NCAP и получил максимальную оценку. Новая модель особенно впечатлила экспертов уровнем защиты взрослых пассажиров и велосипедистов. Безопасность взрослых пассажиров городского SUV была оценена в 96%, что является одним из самых впечатляющих результатов за всю историю испытаний Euro NCAP. Также специалисты отметили высокий уровень обеспечения безопасности велосипедистов, отметив эффективную работу систем Front Assist с функцией предиктивного распознавания пешеходов и велосипедистов, а также City Emergency Brake, которые входят в стандартное оснащение ŠKODA KAMIQ.

В случае столкновения пассажиров эффективно защищают до девяти подушек безопасности, среди которых – опциональная подушка для коленей водителя и задние боковые подушки безопасности. Кроме того, KAMIQ оснащен системой Multi-Collision Brake и дополнительной функцией Crew Protect Assist, а также креплениями стандарта ISOFIX на переднем пассажирском и заднем сидениях для оптимальной защиты детей. Стандартное оснащение ŠKODA KAMIQ также включает в себя систему удержания в полосе Lane Assist, а помощник Side Assist, доступный в качестве опции, предупреждает водителя об автомобилях, приближающихся сзади или находящихся в слепой зоне. Все вместе эти ассистенты обеспечили новому KAMIQ оценку 3,5 из максимальных 4 баллов.

Как и ŠKODA SCALA, которая также получила пять звезд Euro NCAP, новый KAMIQ базируется на модульной платформе MQB-A0 концерна Volkswagen Group и оснащается самыми современными системами безопасности и помощи водителю. Городской SUV имеет максимально жесткий кузов с обширными зонами деформации и прочной силовой структурой салона, которая почти на 80% состоит из высокопрочных или закаленных видов стали. Все это обеспечивает новому ŠKODA KAMIQ превосходный уровень пассивной безопасности.

Независимая организация Euro NCAP была основана в 1997 году, и сегодня ее членами являются министерства транспорта, автомобильные клубы, страховые ассоциации и исследовательские институты восьми европейских стран. Штаб-квартира консорциума находится в бельгийском городе Лювен. Организация проводит независимые краш-тесты новых автомобилей и проводит оценку их активной и пассивной безопасности. В последние годы испытания Euro NCAP стали еще более строгими и теперь имитируют несколько различных вариантов возможных столкновений. Изначально организация оценивала автомобили только по результатам краш-тестов, однако сегодня на итоговый результат также влияет оценка эффективности работы систем активной безопасности и помощи водителю.